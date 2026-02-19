Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

Consulta la agenda de ocio y cultura, con propuestas para todos los públicos

Ramón Barea, protagonista de 'El Negociador', de Borja Cobeaga.

Ramón Barea, protagonista de 'El Negociador', de Borja Cobeaga. / EFE

RAC

Exposición de la unión entre Galicia y Cuba

El Expreso de Cuba fusiona durante tres días la cultura gallega con la cubana en una ambientación de vagones de tren, en la que habrá rincones dedicados a conocer las costumbres y arte y otros a la gastronomía.

13.00 horas. ExpoCoruña (Juana Capdevielle, 2)

El ecologismo gallego, en documental

La asociación vecinal Agra do Orzán acoge la primera proyección de A Terra por gañar, de Adega, con entrada libre, con coloquio posterior sobre ecologismo con el miembro de la asociación Marcial Barral.

20.00 horas. Asociación de Veciños Agra do Orzán (Entrepenas, 38)

Tertulia sobre dictaduras modernas

Tomando Un mundo feliz de Huxley como punto de partida, Hi Coruña (Human Intelligence Hub) celebra un nuevo episodio del ciclo de conversaciones Érase una Red. Entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción.

19.00 horas. HI Coruña (avenida do Porto, 3)

Tarde de cine en el Fórum Metropolitano

En la sala Marilyn Monroe se proyecta Negociador, de Borja Cobeaga. En la sala Fernando Rey, La semilla sagrada, de Mohamad Rasoulof. Ambas se vuelven a proyectar sábado y domingo a la misma hora.

20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

Conferencia sobre antropología médica

El profesor Fernando Lolas Stepke, de la Universidad de Chile, impartirá una charla sobre la antropología de la escuela de Heidelberg, en la Real Academia de Medicina de Galicia. Entrada libre y gratuita.

18.30 horas. Real Academia de Medicina de Galicia (Durán Loriga, 10)

  1. Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
  2. El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
  3. La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
  4. La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
  5. Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
  6. La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
  7. Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
  8. El mal tiempo da una tregua y el Carnaval brilla en A Coruña con Trump como gran protagonista

Las tres tiendas de segunda mano en A Coruña llenas de tesoros: Hilfiger, Guess o El Ganso a precios muy reducidos

La batería de un patinete causa un incendio en A Coruña con un herido y una familia evacuada

Las alternativas descartadas para Parque de Oza, en A Coruña: las alturas subieron de 11 a 17 plantas para ganar suelo libre y evitar el "apantallamiento"

El Concello de A Coruña reclama al gestor del mercadillo navideño gastos que tuvo que asumir por sus incumplimientos

Lluvia, viento y fuego para despedir al Entroido de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

El viento levanta una marquesina de bus en el paseo, frente a la Casa de los Peces

Los 34 años del Eixo Atlántico, en exposición en A Coruña

