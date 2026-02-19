El Oceanográfico de A Coruña se va de bares para explicar la ciencia en femenino

Con el objetivo de acercar la ciencia al público, el Centro Oceanográfico de A Coruña organiza este viernes, 20 de febrero, a las 20.00 horas un encuentro en el bar Árnica de A Coruña (rúa Herrerías, en la Ciudad Vieja). Con las charlas de siete mujeres científicas del instituto, aperitivos mediante, el público podrá nutrir su mente y, de paso, el estómago. La director del centro, Luz García, y las investigadoras Gabriela Ojeda, Lucía Cañás, Lola Garabana, Sofía González, Núria Mondéjar y María Reparaz conmemorarán el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero, y reivindicarán lo importante de la fecha en sus ponencias previstas para este viernes.

La iniciativa, aunque desde el Oceanográfico es la primera vez que se realiza, ya existe bajo el nombre de Pint of Science. El formato se caracteriza por llevar a investigadores a bares y otros lugares accesibles, de manera que la divulgación resulta más amena y accesible. En el caso de la institución coruñesa, la idea fue de la responsable de cultura científica del centro, Gabriela Ojeda.

"Aunque sabemos que se ha ido avanzando en estos años, todavía hace falta visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en la ciencia", comenta la directora del Centro Oceanográfico. "Hay que reconocer que se desempeña un papel clave y mostrar que hay mujeres que vemos en la calle todos los días que están trabajando en ciencia, acercarnos al público y contar qué es lo que hacemos. Contribuye a visibilizar este trabajo, a acercarlo y, quizás, a promover nuevas vocaciones científicas entre las mujeres y las niñas para que cada vez se vaya alcanzando más igualdad en este sector", añade.

Cita para la mente... y para el estómago

Aunque en el ámbito de la ciencia pública los salarios son equitativos entre géneros y varían en función del rango, en los puestos más elevados Luz nota una menor presencia femenina. Este dato choca con las tasas de mujeres en grados científicos: "A día de hoy, siempre escuchamos o siempre vemos en las noticias que hay muchas mujeres, que suponen el 50% del alumnado en estas carreras, incluso más mujeres que hombres; pero lo que también se ve en nuestros centros de investigación es que, aunque es cierto que tenemos mujeres en las posiciones de técnicos y en los niveles científicos más bajos, se van incrementando las distancias a medida que vamos avanzando en la carrera científica. Generalmente, en los puestos más elevados hay todavía más hombres que mujeres", explica García.

Por eso es importante, para ella, "tener referentes femeninos que ocupen estos roles". De este modo se contribuirá a que "la igualdad se vaya acercando más en todas las escalas, que es el objetivo final", dice.

Las siete investigadoras se reunirán este viernes con los vecinos que acudan al Árnica con el empeño de hablar desde sus propias experiencias personales. "Contaremos qué es lo que hacemos como mujeres científicas trabajando en oceanografía, cómo ha sido nuestra trayectoria, experiencia en campañas oceanográficas, porque muchas de nuestras compañeras van a campañas en distintos lugares...", expone Luz García.

María Reparaz, una de las participantes, es técnica en el área de pesca del Centro Oceanográfico. En la charla dará a conocer la importancia de la recogida de datos para la valoración de los stocks pesqueros, y compartirá consejos relacionados con "asesorar para una pesca sostenible, con algunos detalles para que se pueda entender".

Núria Mondéjar es investigadora predoctoral del departamento de Ecología Planctónica y Biogeoquímica, y expondrá el contenido de su tesis. Esta se basa en "estudiar la dieta y el nicho trófico [papel de una especie en un ecosistema, determinando qué come y quién se la come] de peces pelágicos [como la sardina, la anchoa o la caballa]".

Sofía González, también realizando su tesis doctoral, dialogará sobre simulación numérica de la dinámica oceánica y modelos lagrangianos, que siguen la trayectoria de partículas a medida que son transportadas por las corrientes oceánicas. "Para nosotras el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es muy importante, y siempre solemos hacer actividades para conmemorar este día. Queremos que la gente nos tenga presentes y que vea que no importa el género, sino tu trabajo y tu educación", comenta.

"La idea es estar ahí, contar nuestra trayectoria y estar disponibles por si nos quieren preguntar. Que la gente vea que es algo accesible, que no es nada extraño, que lo hacemos las mujeres y que, además, lo hacemos igual que los hombres", añade.

Para hacer el encuentro aún más atractivo, invitarán a una consumición a los primeros 50 asistentes. "Y a unos pinchitos también", ríe. "Esperamos contribuir, de alguna manera, en que se conozca nuestra labor y que las niñas y mujeres de A Coruña vean que es una oportunidad de empleo como otra cualquiera. Que podemos", declara García.