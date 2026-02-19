Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa de Cruz Roja logra acogida familiar para 34 niños en A Coruña

Foto de trabajadores de Cruz Roja.

Foto de trabajadores de Cruz Roja.

El programa de Familias Acogedoras de la Xunta de Galicia, que se gestiona desde Cruz Roja, permitió en 2025 que 34 menores pasasen temporalmente por el hogar de otras personas, cuando no podían estar con sus padres debido a que no estaban en las condiciones idóneas para su cuidado. En total, 138 familias acogieron en algún momento del año en A Coruña, y 255 si se contabiliza el total de la comunidad gallega.

En conjunto, se ha proporcionado «cariño, protección y cuidados a 301 niños, niñas y adolescentes que lo han necesitado», siempre según los datos de Cruz Roja, y en 2025 se iniciaron 75 nuevos acogimientos. En el 73% de estos casos, los menores acogidos tenían menos de seis años. Además, 89 niños, niñas y adolescentes finalizaron su acogimiento: de acuerdo con la organización, « los motivos son diversos y van desde la reintegración familiar a la adopción».

