Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro
Pelayo Capital, grupo inversor de A Coruña, alquila el local a la cadena francesa Fitness Park, que abrirá un gimnasio de bajo coste
El grupo inversor de A Coruña Pelayo Capital, promotor del centro comercial Breogan Park en Agrela, ha adquirido a Inditex el histórico bajo del número 28 de la calle Torreiro, que albergó tiendas de Zara y Lefties hasta su cierre en junio de 2018. La compañía coruñesa, que se define como una "family office de inversión inmobiliaria", ha alquilado el local, de unos 1.500 metros cuadrados de superficie, a la cadena de origen francés Fitness Park, que "ya ha obtenido la licencia" municipal para la apertura de un gimnasio "low cost" en "los próximos meses", ha informado Pelayo Capital en un comunicado.
Las obras de adecuación integral del bajo comenzarán en los "próximos días". Fitness Park tiene más de 400 centros, de los que 80 están en España, dos ya operativos en A Coruña, uno en el centro comercial Marineda City y otro en el edificio que alberga el hipermercado Carrefour en la avenida de Alfonso Molina.
"El mayor gimnasio low cost del centro de A Coruña"
Según indica Pelayo Capital, la apertura de Fitness Park en Torreiro supondrá "el mayor gimnasio low cost del centro de A Coruña", con el modelo que este operador ha implantado en España, orientado a la "accesibilidad, tecnología, amplitud de instalaciones y amplios horarios". La cadena ha habilitado ya un formulario de preinscripción en su web.
El director ejecutivo (CEO) de Pelayo Capital, Íñigo Veiga, declara en el comunicado que esta operación resume "muy bien" la apuesta de esta compañía por localizaciones en calles principales de las ciudades en las que invertir en "activos con capacidad de reposicionamiento para atraer operadores líderes, invertir en mejorar el inmueble y generar valor estable a largo plazo".
Pelayo Capital, que asegura gestionar activos por importe superior a 300 millones de euros, suma esta inversión a la del centro comercial Breogan Park, que levanta en la parcela de Agrela que ocupó Dolce Vita, que cerró en enero de 2014. Este proyecto, con una inversión superior a los cien millones de euros y 300 empleos directos e indirectos, según la empresa, tiene prevista su apertura para 2027.
