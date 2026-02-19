Rey espera la respuesta de la Xunta sobre el surf en temporales: "Es la que tiene que establecer excepciones si las hay"

El Concello de A Coruña pone la pelota en el tejado de la Xunta en la polémica sobre la práctica de surf en temporales. Los deportistas se manifestaron hace unos días en A Coruña para reclamar la elaboración de un protocolo para esta práctica deportiva, que está prohibida cuando hay alertas por condiciones meteorológicas adversas.

Tras un "encuentro cordial" con la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, el Concello espera ahora por una respuesta del Gobierno gallego. "Estamos a la espera de que tome una decisión. Es la Xunta la que tiene que establecer excepciones si las hay y nosotros acatarlo", señaló la regidora, que recordó que si las playas se cierran con los temporales es porque "así lo ordena" la Xunta.

La polémica se inició el pasado noviembre, cuando un surfista fue sancionado por surfear con alerta naranja en el Matadero. Entonces defendió que, aunque hubiese alerta, "no había corriente ni viento fuerte, era un día perfecto para surfear”.

La Federación Galega de Surf pide que se cuente con el conocimiento del colectivo para elaborar un protocolo para esta práctica en caso de temporal. Aseguran que la alerta naranja "implica precaución, no prohibición absoluta" y alertan de que estas medidas coercitivas contribuyen a alejar a la gente de las playas y romper el vínculo con el mar.

La Xunta estudia autorizar el deporte durante alertas meteorológicas en “determinadas zonas y condiciones”, según avanzó hace unos días el conselleiro Diego Calvo.