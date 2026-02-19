Más talento y más global: el futuro investigador en A Coruña

Las urnas arrojaron un resultado claro en los tres centros de investigación de la Universidade da Coruña. Carlos Platas se ha convertido en el nuevo de director del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) y recoge el mando de Jaime Rodríguez. Manuel González Penedo y Fernando Martínez Abella repiten en el Centro de Investigación en Tecnoloxías de Información e as Comunicacións (Citic) y el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación en Enxeñería Civil (Citeec), respectivamente. Con las votaciones ya a la espalda, el esfuerzo de cada uno de ellos pasa por resolver las necesidades y los desafíos de estas instituciones, que representan parte de la fuerza científica de la ciudad. Certificaciones, financiación, captación de nuevo personal y acuerdos internacionales para colaboración marcan las hojas de ruta en estos despachos.

Carlos Platas reconoce que nunca ha tenido el objetivo de ocupar cargos. Lo suyo es vocación científica y su curiosidad es el motor para trabajar. Se postuló al recibir el apoyo de sus compañeros. "Tomo o posto con certo sentido de responsabilidade e ilusión. É o paso dun amigo a outro amigo, porque valoro moito o traballo realizado por Jaime Rodríguez ata agora", admite sobre su elección.

Después de pasar por universidades de Portugal, Países Bajos o Estados Unidos, la perspectiva de Platas sobre la investigación científica se orienta hacia la profesionalización. "Nestes países teñen unha dedicación á investigación moi potente, máis recursos. Aposto pola transferencia de coñecemento e chegar ás empresas, que nos descubran. Así contribuíremos a formar un sector produtivo con alto nivel engadido", explicó sobre su experiencia previa.

"A colaboración internacional dase por sentado no noso ámbito, estaremos en grupos estranxeiros. Eu mesmo estou e publico en 12 ou 15. Desde o CICA deberíamos incorporar novas ideas e novos proxectos, tamén investigadores con traballos europeos. Así se accede a esa financiación. Estamos medrando e temos máis perspectivas. Centrado nos desafíos, o noso centro ten un problema de espazo. Fisicamente, o edificio quédasenos pequeno", resolveu sobre o presente da súa institución.

La IA y la ciberseguridad marcan el paso

Para Manuel González Penedo, el Citic debe priorizar su salto internacional. Ya colaboraron en el pasado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y buscan reforzar estos lazos. Para ello quieren explotar áreas ya abiertas hasta el momento pero en nuevas líneas. "La ciberseguridad y la computación cuántica asociada a IA son áreas en que estamos logrando relevancia nacional e internacional. La IA parecía que se comería el mundo, o se lo está comiendo, y estas materias que investigamos nos permitirán dar mayor visibilidad a nuestro trabajo", afirmó.

La confianza del personal investigador en González Penedo supera la década de antigüedad. Su secreto, según él ha confesado, son el buen entendimiento y la libertad para proponer nuevos enfoques. Sin embargo, su institución también cuenta con problemas pendientes. "Podríamos hacer muchísimas más cosas, pero no con cargas en obligaciones burocráticas o docentes. No se trata de perder tiempo, sino de diversificar horas en eso cuando el enfoque es la investigación. El centro funciona también por los técnicos asociados al centro en temas como comunicación o sistemas. Es necesario abordar el tema de la estabilización de personal para que puedan desarrollar una actividad digna e integrada hasta la jubilación", admite.

Directores que repiten, retos que se resisten

Fernando Martínez Abella destaca un objetivo claro para el Citeec: recibir el certificado de excelencia y entrar en la red CIGUS. De este modo, el centro de A Coruña se integraría dentro de la superestructura científica promovida por la Xunta, junto al CICA y el Citic. "En la evaluación de hace unos años quedamos a cuatro puntos de 200 en la nota de corte. Seguimos al pie de la letra la recomendación del comité experto. Hemos querido corregir las cuestiones que detectaron como pequeños asuntos a mejorar, esencialmente en la falta de proyección internacional que apreciaron", explicó sobre esta cuenta pendiente.

El Citeec saca pecho por sus avances. El personal adscrito ha aumentado de 110 a 155 y uno de ellos ha obtenido la beca ERC Starting Grant, un reconocimiento europeo por la capacidad investigadora y el prestigio de un proyecto. Martínez Abella manifiesta el cambio respecto a 20 años atrás, cuando la institución se ofertaba para colaborar. Hoy, la situación se ha revertido. Cerca de 100 empresas y organismos contactan con el centro en busca de ayuda para problemas complejos.

"Hemos actuado en trabajos muy singulares que solo nosotros podemos tratar. Eso significa, por ejemplo, ensayar con diques o estudiar la seguridad de un puente con la aeroelástica. Contamos con infraestructuras absolutamente únicas en Galicia, incluso en España. Esa singularidad es una de nuestras grandes fortalezas. Una de las cuestiones distintivas del Citeec es que, además de investigación pura y aplicada, tiene una fuerte función de transferencia y colaboración con las empresas con las que desean innovar. Estas industrias demandan ser más competitivas y ser más exigentes porque así se lo piden las instituciones. La sostenibilidad es un factor clave. No somos competidores, somos colaboradores", sentenció el director.