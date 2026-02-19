Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los taxistas de A Coruña protestan hoy contra los VTC con una marcha por el centro de la ciudad

La caravana de vehículos arrancará en la avenida de Fisterra a las doce del mediodía

Sandra Abad

El sector del taxi de A Coruña vuelve a tomar hoy las calles de la ciudad para protestar por la pasividad que, denuncian, mantienen las autoridades ante el funcionamiento de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Los taxistas consideran que estos servicios funcionan al margen de la legalidad y por este motivo protagonizarán este jueves 19 de febrero una nueva marcha, esta vez por las calles del centro de la ciudad, con el fin de visibilizar su malestar por la amenaza de plataformas como Uber o Bolt que, según el sector del taxi, incumplen la normativa.

El pasado 13 de enero los taxistas coruñeses ya respaldaron de forma masiva una protesta por este mismo motivo y en noviembre pasado ya habían colapsado la avenida de Alfonso Molina con una marcha lenta hasta O Parrote, donde los conductores aparcaron sus vehículos para dirigirse a pie hacia la plaza de María Pita.

El recorrido de la protesta de hoy

Hoy la protesta de los taxistas consistirá en una marcha de vehículos --tras una pancarta-- que comenzará a las 12.00h en la avenida de Fisterra, a la altura del número 334. El recorrido de la manifestación comenzará por avenida de Fisterra hasta la calle Palomar para, desde ahí, enfilar la glorieta de América y tomar la calle Uruguay hasta la intersección con la avenida de Arteixo, por donde continuarán hasta la plaza de Ourense y, dede ahí, hacia los Cantones y la Marina, para finalizar en la explanada de O Parrote.

Los taxistas de A Coruña protestan hoy contra los VTC con una marcha por el centro de la ciudad

La caravana de vehículos arrancará en la avenida de Fisterra a las doce del mediodía

