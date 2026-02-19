Los taxistas de A Coruña protestan hoy contra los VTC con una marcha por el centro de la ciudad
La caravana de vehículos arrancará en la avenida de Fisterra a las doce del mediodía
El sector del taxi de A Coruña vuelve a tomar hoy las calles de la ciudad para protestar por la pasividad que, denuncian, mantienen las autoridades ante el funcionamiento de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Los taxistas consideran que estos servicios funcionan al margen de la legalidad y por este motivo protagonizarán este jueves 19 de febrero una nueva marcha, esta vez por las calles del centro de la ciudad, con el fin de visibilizar su malestar por la amenaza de plataformas como Uber o Bolt que, según el sector del taxi, incumplen la normativa.
El pasado 13 de enero los taxistas coruñeses ya respaldaron de forma masiva una protesta por este mismo motivo y en noviembre pasado ya habían colapsado la avenida de Alfonso Molina con una marcha lenta hasta O Parrote, donde los conductores aparcaron sus vehículos para dirigirse a pie hacia la plaza de María Pita.
El recorrido de la protesta de hoy
Hoy la protesta de los taxistas consistirá en una marcha de vehículos --tras una pancarta-- que comenzará a las 12.00h en la avenida de Fisterra, a la altura del número 334. El recorrido de la manifestación comenzará por avenida de Fisterra hasta la calle Palomar para, desde ahí, enfilar la glorieta de América y tomar la calle Uruguay hasta la intersección con la avenida de Arteixo, por donde continuarán hasta la plaza de Ourense y, dede ahí, hacia los Cantones y la Marina, para finalizar en la explanada de O Parrote.
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
- El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral