Tres tiendas de segunda mano en A Coruña llenas de tesoros: Hilfiger, Guess o El Ganso a precios muy reducidos

La ropa de segunda mano se ha consolidado como una opción habitual para cientos de coruñeses. Ante el incremento del coste de vida y la mayor concienciación medioambiental, son muchos los que deciden pasar de largo frente a las grandes cadenas de moda y reutilizar la ropa de la que otros se han cansado.

Como consecuencia, en la urbe han surgido numerosos mercadillos efímeros de ropa vintage y tiendas de moda sostenible, donde encontrar ropa barata y en buenas condiciones. En algunas, se pueden incluso llegar a conseguir auténticas joyas ocultas, como conjuntos de grandes marcas de la industria a un precio rebajado.

Las mejores tiendas de ropa de segunda mano en A Coruña con prendas de marca

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Martina Lubian, una influencer del slow fashion que hizo un recorrido por algunas de sus locales de ropa usada favoritos. En su excursión, descubrió prendas de lujo aún sin estrenar y los tenis más famosos del momento: los barefoot, diseñados para adaptarse al pie y hacer sentir a su portador como si fuera descalzo.

En el vídeo que grabó para sus seguidores, la joven se paseó por zonas como el centro de A Coruña o la calle Barcelona. En todos los sitios encontró algo que le sorprendió y que recomendó a los interesados en la ropa de segunda mano que deseen encontrar piezas más exclusivas.

Re2strenar, el paraíso de las firmas de lujo

El recorrido de la influencer comenzó en el número 10 de Labañou, en una tienda que "está un poco escondida": Re2strenar. Se trata de un establecimiento de segunda mano de grandes dimensiones, en la que se puede conseguir tanto ropa de mujer como de hombre o de niño.

El local destaca por tener muchas prendas "con etiqueta" y, sobre todo, de importantes marcas nacionales e internacionales. "Encuentras ropa de Adolfo Domínguez, Bash, Teria Yabar, Massimo Dutti, Zara, Alba Conde, Tommy Hilfiger, Roberto Verino, Carolina Herrera, El Ganso… Hay marcas incluso como Jil Sander o Kenzo, todo un descubrimiento", explicaba la Lubian, mientras enseñaba un par de abrigos que rondaban los 30 euros.

Mercadillo Perrunas, un local solidario lleno de tesoros

La creadora de contenido también tuvo tiempo de visitar el Mercadillo Perrunas, un local solidario que destina sus ganancias a la protectora Perrunas Adopciones y Acogidas. El negocio, antes ubicado en la Dársena, se ha traslado recientemente al número 1 del callejón de la Estacada, desde donde ofrece, en ocasiones, piezas de firmas como Guess o Levi's.

La nueva tienda es "mucho más grande y está mucho mejor organizada" que el pequeño establecimiento del que disponían frente al océano, y abre toda la semana salvo los jueves. Además, y como señalaba Lubian, "también tienen decoración y cositas para niños", aunque hay que ser rápido para pasar por caja, ya que no se hacen reservas.

RevisTT, el hogar de Bimba y Lola

Es difícil salir a la calle y no cruzarse con algún abrigo de The North Face, la marca especializada en artículos de montañismo. Pero lo que no todos saben es que esta clase de prendas no está solo en los escaparates de los centros comerciales.

En el número 73 de la calle Barcelona, la creadora de contenido se sorprendió al encontrar una de estas cazadoras, además de "un montón de zapatillas, incluso barefoot en superbuen estado y bien de precio". Sin embargo, lo que coronó la visita fue la gran cantidad de productos que descubrió de la firma de María y Uxía, las sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez.

"Lo que me llamó mucho la atención es que tienen un montón de prendas de Bimba y Lola bastante nuevas", dijo Lubian, que se aventuró a hacer conjeturas. "Entiendo que tendrán algún tipo de acuerdo con la marca".

De nuevo, el local cuenta con conjuntos para todos los públicos, por lo que es un lugar versátil dónde comprar ropa de segunda mano de marca en A Coruña. Desde el negocio se definen como una "tienda de moda circular urbana" y aseguran que es posible salir de su establecimiento "con un outfit completo por menos de 30 euros".