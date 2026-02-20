Adecco busca 60 trabajadores para el sector textil en Arteixo con salarios de hasta 13 euros la hora

El sector textil en Arteixo vuelve a activar la contratación de personal para reforzar su operativa logística y de producción. La empresa de recursos humanos Adecco ha publicado tres ofertas de empleo que suman un total de 60 vacantes para perfiles de almacén y operarios textiles. Los puestos, con salarios que oscilan entre los 9 y los 13 euros brutos por hora, están dirigidos tanto a personas sin experiencia como a candidatos que deseen consolidar su trayectoria profesional en un entorno industrial dinámico.

Mozo/a de picking en Arteixo (6+3)

La primera convocatoria corresponde a 20 vacantes para mozos/as de picking en Arteixo (A Coruña), con jornada parcial y contrato temporal. El salario se sitúa entre 9 y 10 euros brutos por hora.

Las funciones incluyen la preparación de pedidos mediante PDA, escaneado y encajado de prendas, carga y descarga de mercancía, así como trabajo con procesos automatizados. La empresa destaca que no es necesario contar con experiencia previa, ya que se ofrece formación desde el primer día.

Se requiere disponibilidad inmediata para turno fijo, mañana, tarde o noche, actitud positiva y comodidad en el uso de dispositivos electrónicos básicos como escáneres o terminales portátiles.

La oferta completa puede consultarse en el siguiente enlace: Mozo/a de picking en Arteixo

Operario/a de almacén en Arteixo

La segunda oferta, también gestionada por Adecco, contempla otras 20 vacantes para operarios/as de almacén en la misma localidad coruñesa. Las condiciones salariales son similares: entre 9 y 10 euros brutos por hora, con jornada parcial.

Las tareas coinciden en gran medida con la anterior convocatoria: preparación de pedidos, picking, manipulación de prendas, carga y descarga y trabajo con sistemas automatizados. Se valorará experiencia previa en logística o almacén, aunque no es un requisito imprescindible.

La empresa subraya su apuesta por la igualdad de oportunidades y anima a inscribirse tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes desean continuar creciendo profesionalmente.

El detalle de la oferta puede consultarse en: Operario/a de almacén en Arteixo

Operario/a del sector textil a jornada completa

La tercera oferta amplía el rango salarial y las responsabilidades. En este caso se ofertan 20 puestos de operario/a del sector textil, con jornada completa y un salario que puede alcanzar los 13 euros brutos por hora, según funciones y turno.

El puesto abarca tareas más amplias dentro de la cadena de producción: planchado, etiquetado, alarmado y perchado de prendas, embalaje, preparación de pedidos y trabajo con procesos automatizados. Además, se exige mantener el orden en el área de trabajo y colaborar activamente para cumplir los objetivos diarios.

Se busca personal con disponibilidad inmediata, capacidad de organización y trabajo en equipo. Aunque se valorará experiencia previa en logística o sector textil, tampoco es obligatoria.

La oferta puede consultarse en: Operario/a del sector textil a jornada completa

Las tres convocatorias reflejan el dinamismo del sector textil en Arteixo, uno de los principales polos industriales de Galicia. Con 60 vacantes abiertas y condiciones accesibles para perfiles sin experiencia, la iniciativa supone una oportunidad laboral relevante en un contexto de alta demanda de empleo. La combinación de formación inicial, turnos fijos y posibilidad de continuidad convierte estas ofertas en una puerta de entrada atractiva para quienes buscan estabilidad en el ámbito logístico e industrial.