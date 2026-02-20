EXPOSICIÓN
Antón Patiño presenta ‘Auga e Soño’ en A Coruña, en Palexco
La muestra permanecerá en la Sala Municipal de Exposiciones hasta finales de primavera
La Sala Municipal de Exposiciones de Palexco acoge Auga e Soño, la nueva muestra individual de Antón Patiño, presentada este jueves en A Coruña. La exposición reúne una selección de obras recientes de gran formato, creadas en su mayoría en los dos últimos años y concebidas específicamente para el espacio coruñés. En el acto participaron la alcaldesa, Inés Rey; la comisaria, Rosario Sarmiento; y el propio artista, con cierre poético de Antón Reixa. La propuesta refleja el lenguaje plástico característico de Patiño, basado en signos, grafías y huellas.
Sarmiento destaca en el catálogo la combinación de abstracción y fragmentos de realidad. La muestra podrá visitarse hasta finales de primavera en el horario habitual. La entrada está abierta al público con acceso libre para todos los visitantes.
