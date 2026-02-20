Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajan las exportaciones de las empresas coruñesasLa Xunta dice no a AltriDetenido por circular en sentido contrarioAtestado policial del atropello masivo de Juana de Vega
instagramlinkedin

Las ayudas a rehabilitación, de 3,5 millones, beneficiarán a 240 viviendas de A Coruña

Edificios del Barrio de las Flores. | | IAGO LÓPEZ/ROLLER AGENCIA

Edificios del Barrio de las Flores. | | IAGO LÓPEZ/ROLLER AGENCIA

RAC

El programa que financia actuaciones de rehabilitación en los barrios señalados por el Concello, financiado por la Unión Europea, repartirá 3,5 millones que beneficiarán a 240 viviendas en siete bloques del Barrio de las Flores, Labañou, Ciudad Vieja-Pescadería y O Ventorrillo. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó que las actuaciones permitirán a los vecinos de estas áreas, declaradas Entornos Residenciais de Rehabilitacón Programada, «gañar en calidade de vida e confort no seu día a día» y les darán la posibilidad de realizar intervenciones en materia de eficiencia energética. El listado de beneficiados se puede consultar en la web del Concello y el Boletín Oficial da Provincia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
  2. El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
  3. El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
  4. El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
  5. 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
  6. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  7. La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
  8. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas

Homenaje a los 231 profesionales jubilados en el área sanitaria de A Coruña y Cee el último año

Homenaje a los 231 profesionales jubilados en el área sanitaria de A Coruña y Cee el último año

Las ayudas a rehabilitación, de 3,5 millones, beneficiarán a 240 viviendas de A Coruña

Las ayudas a rehabilitación, de 3,5 millones, beneficiarán a 240 viviendas de A Coruña

Los sindicatos del 091 vinculan el alza de delitos violentos en A Coruña con la falta de agentes: «El 90% se evitan con presencial policial»

Los sindicatos del 091 vinculan el alza de delitos violentos en A Coruña con la falta de agentes: «El 90% se evitan con presencial policial»

Familias gallegas urgen en A Coruña "alternativas habitacionales" para las personas con problemas de salud mental

Familias gallegas urgen en A Coruña "alternativas habitacionales" para las personas con problemas de salud mental

El conflicto en el sector del transporte de A Coruña continúa: la CIG rechaza la propuesta y llama a manifestarse este domingo

El conflicto en el sector del transporte de A Coruña continúa: la CIG rechaza la propuesta y llama a manifestarse este domingo

Los congresos impulsan la actividad hotelera en A Coruña en un arranque de año marcado por la lluvia

El Concello de A Coruña comienza a pagar a la plantilla del programa Lecer las nóminas que le debe la empresa

El Concello de A Coruña comienza a pagar a la plantilla del programa Lecer las nóminas que le debe la empresa

Eva Amaral: "A Coruña es nuestra segunda casa y el lugar donde encontramos la paz"

Tracking Pixel Contents