Las ayudas a rehabilitación, de 3,5 millones, beneficiarán a 240 viviendas de A Coruña
El programa que financia actuaciones de rehabilitación en los barrios señalados por el Concello, financiado por la Unión Europea, repartirá 3,5 millones que beneficiarán a 240 viviendas en siete bloques del Barrio de las Flores, Labañou, Ciudad Vieja-Pescadería y O Ventorrillo. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó que las actuaciones permitirán a los vecinos de estas áreas, declaradas Entornos Residenciais de Rehabilitacón Programada, «gañar en calidade de vida e confort no seu día a día» y les darán la posibilidad de realizar intervenciones en materia de eficiencia energética. El listado de beneficiados se puede consultar en la web del Concello y el Boletín Oficial da Provincia.
