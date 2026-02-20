Los clientes de Gadis donan 37.000 euros contra el cáncer

Gadis ha recaudado 37.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con la campaña La compra de tu vida gracias a la generosidad de sus clientes, que han podido realizar su donación en todos los supermercados de la cadena entre el 6 y el 15 de febrero. Es el quinto año consecutivo que Gadis respalda esta campaña, para financiar proyectos de investigación científica y facilitar asistencia integral a los pacientes y a su entorno. Durante este tiempo se han entregado más de 115.000 euros.