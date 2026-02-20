Los clientes de Gadis donan 37.000 euros contra el cáncer
Gadis ha recaudado 37.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con la campaña La compra de tu vida gracias a la generosidad de sus clientes, que han podido realizar su donación en todos los supermercados de la cadena entre el 6 y el 15 de febrero. Es el quinto año consecutivo que Gadis respalda esta campaña, para financiar proyectos de investigación científica y facilitar asistencia integral a los pacientes y a su entorno. Durante este tiempo se han entregado más de 115.000 euros.
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas