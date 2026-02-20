El Concello de A Coruña comienza a pagar a la plantilla del programa Lecer las nóminas que le debe la empresa

El programa Lecer, que realiza actividades en el Fórum Metropolitano y el Ágora, debería haberse retomado este mes, pero la empresa concesionaria no lo puso en marcha y, además, debe a los empleados parte de su salario. El Concello ha asumido la deuda, y, según fuentes municipales, ya se ha empezado a pagar: en la tarde de este viernes ya se habían realizado abonos a 39 trabajadores, por un total de 32.990 euros, que les irán llegando según la entidad bancaria. Se fueron cubriendo las deudas en el orden en el que llegaron los datos de los trabajadores, y en los próximos días se seguirán realizando pagos a los restantes, que serían, siempre según las mismas fuentes, el 70%.

El abono de la deuda es solo una parte del problema, ya que es necesario que una nueva empresa asuma el programa y que sus empleados (tanto personal contratado por la concesionaria como autónomos) puedan volver a trabajar. El Concello afirma que está trabajando en el «encaje legal» de la cesión del contrato a otra compañía que preste servicio hasta septiembre, algo que busca resolver en los próximos días, y preparando la documentación de un nuevo concurso para elegir a la próxima concesionaria.

Y los trabajadores exigen celeridad. La plantilla ha realizado movilizaciones multitudinarias y, este Miércoles de Ceniza, simbolizó la muerte del servicio como si fuese el entierro de la Sardina. Fuentes sindicales señalan este viernes a LA OPINIÓN que no tenían constancia de que hubiesen llegado los pagos a trabajadores, y añadían que aunque se efectúen tienen «previsto seguir protestando» mientras no haya una solución que permita que vuelva a haber clases y la plantilla pueda trabajar. «Que pasa con toda esa xente, e cos usuarios», indica una fuente sindical, que afirma que el Concello les prometió «sacar o plan despois de Entroido», pero que continúa sin haber ninguna solución «a día de hoxe».