El conflicto en el sector del transporte de A Coruña continúa: la CIG rechaza la propuesta y llama a manifestarse este domingo
"A patronal respondeu aos puntos presentados por CCOO na anterior reunión, quedando este sindicato de contestar o vindeiro luns se acepta as aclaracións patronais", indicaron desde la CIG tras la reunión de este viernes
Jacobo Táboas
El conflicto en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña que afecta a los autobuses interurbanos, a los que realizan las rutas escolares y a los urbanos de Santiago vivió este viernes un nuevo capítulo, con la celebración de una nueva reunión en el Consello Galego de Relacións Laborais. "A reunión resultou, unha vez máis, un teatro inconcluso que alonga o proceso negociador co único obxectivo de maquillar a sinatura do acordo que o 70% do persoal xa rexeitou en votación", indicaron desde la CIG después del encuentro, con lo cual, el conflicto baloral continúa.
"Na xuntanza deste venres, a patronal respondeu aos puntos presentados por CCOO na anterior reunión, quedando este sindicato de contestar o vindeiro luns se acepta as aclaracións patronais e asina o texto con base no acordo ao que o persoal xa desbotou. Mentres UGT mantívose na súa posición de ir a un convenio de eficacia limitada", indicaron desde la CIG, a la vez que animaron "ao persoal do transporte de viaxeiros por estrada da provincia da Coruña a participar na manifestación que terá lugar este domingo, 22 de febreiro, con saída ás 12 horas da estación intermodal de Compostela e remate na Praza do Toural".
"Empeora algunhas cuestións"
"Estamos a un paso máis de que se consume a traizón ao sector”, valoró tras la reunión Ernesto López Rei, quien apuntó, además, que "na súa resposta de hoxe a patronal mesmo empeora algunhas cuestións recollidas no acordo, como o prazo de entrega dos cuadrantes ou o plus de xornada continuada, onde agora inclúen unha cláusula nova de 50km de distancia no servizo que substituiría o cobro doutros pluses".
“A CIG non vai asinar ese texto nin coas pequenas mudanzas introducidas hoxe, algunhas das cales só xeran máis confusión como a regulación da dieta de banda horaria, xa que suporía asumir a proposta empresarial de reeditar un acordo que foi desbotado polo persoal”, afirmó López Rei, quien, incidió en que "constituiría unha auténtica falta de respecto á democracia e unha fraude de dereito non respectar a vontade das 831 persoas traballadoras que na votación do pasado 4 de febreiro manifestaron con tanta rotundidade a súa oposición a este acordo”.
Ruptura sindical
En este sentido, criticó "a actitude da patronal de torpedear e deixar sen contido real esta mediación" y denunció "a negativa empresarial a negociar coa central maioritaria, apostando pola ruptura da unidade sindical e impoñendo as súas condicións, que foron aceptadas por UGT e CCOO”.
