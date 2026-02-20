Los congresos impulsan la actividad hotelera en A Coruña en un arranque de año marcado por la lluvia

El arranque de año en A Coruña estuvo cargado de temporales, lluvia y viento. El peor panorama para viajar. Sin embargo, los números de la actividad hotelera en la ciudad fueron mejores que los de 2025. Según informa el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, se alcanzó el 54% de ocupación, siete puntos más que el año anterior. Detrás de esta cifra se encuentra el turismo MICE, es decir, de congresos. "El mes de enero ha funcionado bastante bien gracias a varios eventos importantes que se han hecho en la ciudad", comentó Collazos, que destaca el congreso de inteligencia artificial en el ámbito militar y un encuentro del PP.

Esta ha sido la forma de salvar el arranque del año, ya que "hubo un aspecto muy negativo, el mal tiempo". Asume que "nadie piensa en irse de vacaciones si llueve todo el día".

El presidente de Hospeco apunta que hubo otro suceso en el inicio de 2026 que hizo que se registrasen algunas cancelaciones. "Fue cuando se produjo el accidente de tren de Adamuz. Eso se notó. Cortó un poco los desplazamientos. Quizá la gente tenía miedo", indica. Los congresos, por tanto, fueron el salvavidas. Esos eventos permitieron que la ocupación hotelera superase el 50%.

San Valentín carnavalero

La clave de febrero fue el día de los enamorados, que cayó en sábado, coincidiendo con un Entroido pasado por agua. "Que haya coincidido fue un extra que nos ha ayudado mucho. Rondamos el 85% el 14 de febrero", cuenta Agustín Collazos, que añade que el festivo del Martes de Carnaval no se notó tanto porque "era local".

Noticias relacionadas

El próximo festivo es el 19 de marzo, pero al caer en martes no se esperan muchos desplazamientos. Los hoteles tienen la mirada puesta en Semana Santa, aunque por ahora hay incertidumbre. ¿El motivo? Una vez más, el tiempo. "Estamos con un volumen de reservas inferior al que teníamos el año pasado en estas fechas", desvela. Sin embargo, asegura que es "absolutamente normal" porque el mal tiempo hace que la gente retrase los planes. "Sabemos que va a ser de última hora", expone.