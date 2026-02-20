Detenido en A Coruña por circular en dirección contraria por Alfonso Molina

La Policía Local de A Coruña ha detenido a primera hora de esta mañana a un conductor por circular en dirección contraria en la avenida de Alfonso Molina y colisionar con otro automóvil a la altura del cruce entre las estaciones de autobuses y ferrocarril, según fuentes del 092. El ocupante del otro vehículo resulto herido leve. Al hombre se le atribuye un presunto delito de atentado y padece un trastorno mental, según informaron fuentes municipales.

El conductor circulaba en dirección salida de la ciudad por la avenida, ya en el tramo limitado a 80 kilómetros por hora. A la altura de la glorieta de las Pajaritas, cambió de sentido y circuló varios metros en sentido contrario. En su trayecto llegó a chocar con el otro vehículo y provocó heridas leves a su ocupante.

El suceso está siendo investigado por la unidad de Atestados de la Policía Local, para su posterior tramitación ante los juzgados.