Detenido en A Coruña por circular en dirección contraria por Alfonso Molina

El conductor, que padece un trastorno mental, colisionó con otro vehículo a la altura del cruce entre estaciones. El ocupante del otro coche resulto herido leve

Tramo de Alfonso Molina donde colisionaron los dos vehículos. / Casteleiro

Marcos Mosquera

Marcos Mosquera

A Coruña

La Policía Local de A Coruña ha detenido a primera hora de esta mañana a un conductor por circular en dirección contraria en la avenida de Alfonso Molina y colisionar con otro automóvil a la altura del cruce entre las estaciones de autobuses y ferrocarril, según fuentes del 092. El ocupante del otro vehículo resulto herido leve. Al hombre se le atribuye un presunto delito de atentado y padece un trastorno mental, según informaron fuentes municipales.

El conductor circulaba en dirección salida de la ciudad por la avenida, ya en el tramo limitado a 80 kilómetros por hora. A la altura de la glorieta de las Pajaritas, cambió de sentido y circuló varios metros en sentido contrario. En su trayecto llegó a chocar con el otro vehículo y provocó heridas leves a su ocupante.

Noticias relacionadas

El suceso está siendo investigado por la unidad de Atestados de la Policía Local, para su posterior tramitación ante los juzgados.

TEMAS

Detenido en A Coruña por circular en dirección contraria por Alfonso Molina

