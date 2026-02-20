El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer "juegos" y "saltos"

Lobos, zorros, perros o gorilas podrán verse este viernes por la tarde en Entrejardines. O, al menos, una caracterización de los mismos de la mano de los therians, jóvenes que se identifican psicológica o espiritualmente como animales y que, en ocasiones, llevan máscaras para imitarlos o simulan su comportamiento.

El colectivo ha anunciado un encuentro en A Coruña, que tendrá lugar a las 19.30 horas, concretamente en la zona de la fuente. Así lo comunican los carteles que circulan por las redes sociales y que invitan a todos los miembros de la comunidad a acudir para "hacer juegos, saltos y más".

"¡Estamos muy emocionados! Esperamos conocer a muchos más de los nuestros", escriben desde una de las cuentas que ha difundido la quedada. En la pancarta informativa del evento, el colectivo anima a los participantes a acudir con todos sus amigos, con el fin de conocerse entre ellos y conectar.

La de A Coruña es solo una de las muchas convocatorias que se han publicado estos días a lo largo de la comunidad gallega. Por el momento, en redes como TikTok circulan anuncios de citas en puntos como Vigo (en la entrada de Vialia) el 28 de febrero y en Santiago de Compostela (plaza Roja) este sábado, día en el que también se ha propuesto una reunión en el parque de San Lázaro de Ourense.

¿Qué son los 'therians'?

Los therians son un colectivo integrado habitualmente por jóvenes que se sienten vinculados con un animal. Pueden caracterizarse con máscaras o colas para reforzar esa conexión espiritual con la especie escogida y, en ocasiones, replican los gestos y los sonidos de dichos animales.

Se cree que el fenómeno tiene su origen en los foros de Internet de los años 90, aunque es ahora cuando ha cobrado más fuerza y exposición gracias al uso de las redes sociales. La comunidad está especialmente extendida en Latinoamérica y aterriza ahora en Galicia a través de estos encuentros que se han hecho virales en TikTok.