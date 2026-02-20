Familias gallegas urgen en A Coruña "alternativas habitacionales" para las personas con problemas de salud mental

"Case unha terceira parte da poboación mundial está afectada por problemas de saúde mental. É un ámbito no que cada día aprendemos máis, pero hai unha cousa que máis ou menos temos clara, e xa consolidada desde fai anos: é algo que soborda moito ao ámbito sanitario, é dicir, non se pode resolver soamente desde a medicina. Cando nos atopamos nunha situación na que temos un problema de saúde mental, ou cando alguén do noso entorno o ten, moitas veces, non somos capaces de reaccionar ben, aceléranse moito os tempos, hai moita incertidume, non sabes onde nin a quen acudir, quen che pode resolver ese problema… Problemas que, ademáis, son moi difíciles de solucionar sen apoio. Nesas experiencias, o mellor que podes sacar é unha aprendizaxe. No noso caso, como fundación, e como personas afectadas tamén, a aprendizaxe ten que ver con detectar onde ese apoio, que é tan necesario, non chegou. E, moitas veces, non chega, non é suficiente ou non sabes como atopalo: non coñeces os dereitos que tes e, polo tanto, non os podes facer valer”, destacó David Río, vicepresidente de la Fundación Salma, este viernes, durante la presentación de la I Guía sobre derechos en salud mental en Galicia, celebrada en el Espazo Amizar, en A Coruña. Un documento impulsado por esta entidad, sin ánimo de lucro, con la finalidad de ayudar a las personas que sufren problemas de salud mental, y a quienes les dan apoyo, "a conocer mejor sus derechos para que puedan hacerlos valer".

"Por outro lado, moitas veces, eses dereitos están por escrito, nas leis, pero non se materializan", agregó Río, antes de especificar situaciones concretas en las que, desde su experiencia "como familiar" de una persona con problemas de salud mental, los derechos de este colectivo no se materializan: “No caso que coñecemos nós, a capacidade que ten a Administración de responder ás necesidades residenciais de persoas con problemas graves de saúde mental é prácticamente nula. Non están cubertas as prazas que se necesitan para que estas persoas poidan desenvolver xa non unha vida autónoma, senón unha vida mínimamente digna, con máis ou menos apoio asistencial. Isto é un muro contra o que topas moi a miúdo porque, aparte, é unha cousa que require moitos recursos e atención é, a veces, pasa disimulado porque as persoas con problemas de saúde mental e as súas familias tragan con situacións que non queren, ou que non desexan soster no tempo, porque non lles queda outra”.

Ejemplar de la 'I Guía sobre derechos en salud mental en Galicia', elaborada por la Fundación Salma, en su versión resumida, durante la presentación del documento, este viernes, en el Espazo Amizar, en A Coruña. / Cabalar/Efe

Derechos que se vulneran

“El ejemplo más claro es que a las personas con problemas de salud mental de más de 40 años las ingresan en residencias de mayores. Esto es una barbaridad”, destacó, en este punto, Cristina Prado, licenciada en Ciencias Económicas y redactora del 'Capítulo 6' de la guía (sobre Transparencia y accesibilidad a la información en el ámbito de la salud mental), a lo que Ana González, presidenta de la Fundación Salma, añadió: “Cuando la ley especifica que el tope son 60 años. Y permite, por el concepto de emergencia social, ingresar a personas con enfermedades mentales graves en residencias para mayores, pero 'con carácter temporal'. Lo que ocurre es que, como no existen unidades residenciales ni plazas, ese 'carácter temporal' que señala la ley se convierte en carácter permanente, lo cual no es legal. Por eso se necesita crear, urgentemente, una infraestructura mínima suficiente de alternativas habitacionales para las personas con enfermedad mental grave”.

“Otra cosa también muy grave, y que se repite mucho, es que se sigue ingresando a niños y adolescentes en unidades de agudos para adultos. La ley especifica que los menores tienen derecho a ser internados y tratados en unidades de menores. Hay que crear más plazas. Ese derecho se está vulnerando" Ana González — Presidenta de la Fundación Salma

“Otra cosa también muy grave -continuó González-, y que se repite mucho, es que se sigue ingresando a niños y adolescentes en unidades de agudos para adultos. La ley especifica que los menores tienen derecho a ser internados y tratados en unidades de menores. Hay que crear más plazas. Ese derecho se está vulnerando", advirtió la presidenta de la Fundación Salma, quien también destacó que "la ley es muy explícita" y "no permite ingresar a niños o niñas con problemas graves de salud mental en unidades de menores con medidas de protección, con delitos".

"Tienen que estar en un centro específico de salud mental donde se atiendan sus necesidades", reiteró, antes de subrayar que "la ley también es muy clara y dice que no se puede privar de libertad a una persona que ha cometido un delito y que es inimputable". "Estas personas tienen que estar en unidades psiquiátricas penintenciarias, pero no existen ni en Galicia ni en la mayor parte de España, de modo que las cárceles se están llenando de personas con enfermedades mentales graves. Esto es algo de lo que ni se habla, pese a que el Tribunal Constitucional fue muy claro al respecto, al advertir de que contraviene la ley", consideró la presidenta de la Fundación Salma, sobre los que, estimó, "son los tres puntos más sangrantes, entre las muchas cuestiones que hay que tratar”.

Temas que se abordan en la guía

Con toda esta motivación "de fondo", la Fundación Salma contactó con el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña para plantearles la posibilidad de elaborar la I Guía sobre derechos en salud mental en Galicia, un documento que ha contado, también, con una "gran implicación" del área de Servicios Sociales del Concello de A Coruña, así como de las tres universidades de Galicia.

"Queriamos que fose unha guía moi accesible, porque este temas xurídicos requiren moito rigor, pero tamén queremos que a xente a entenda, na medida do posible” David Río — Vicepresidente de la Fundación Salma

"Tiveron a amabilidade de cedernos uns espazos para atoparnos, fixeron difusión entre os profesionais para ver quen quería participar na guía e achegáronse unha decena de profesionais, aos que se uniron, despois, xente do Concello, da Universidade… Desde distintas perspectivas, non soamente do ámbito xurídico, o cal é moi de agradecer. Fomos montando un pequeno equipo relator, fixemos varias sesións, de cara a decidir que temas son máis importantes (de feito, algúns quedaron fóra), darlle un pouco de estructura ao enfoque… Queriamos que fose unha guía moi accesible, porque este temas xurídicos requiren moito rigor, pero tamén queremos que a xente a entenda, na medida do posible”, apuntó el vicepresidente de la Fundación Salma, acerca del proceso de elaboración de un documento que aborda cuestiones como la dependencia en el ámbito de la salud mental, la continuidad de los cuidados, la salud mental infanto-juvenil, la financiación en los presupuestos autonómicos, la perspectiva de género en el abordaje y el tratamiento de las enfermedades mentales, la patología dual o la sostenibilidad económica de la discapacidad, entre otras, y que está disponible en el siguiente enlace web: www.fundacionsalma.org/castellano/proyectos/Guia_cas.