Homenaje a los 231 profesionales jubilados en el área sanitaria de A Coruña y Cee el último año

Los 231 profesionales jubilados el año pasado en el área sanitaria de A Coruña y Cee cerraron su vida laboral en un homenaje por su dedicación al servicio público. El acto de despedida, celebrado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña este viernes, contó tanto con personal de Atención Primaria y Hospitalaria, como con responsables y autoridades. El gerente del Servicio Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, destacó la profesionalidad y la humanidad en el trato del equipo al completo.

En su discurso, el gerente del Sergas resaltó el aspecto personal de los más de 130 profesionales hospitalarios y cerca de un centenar de primaria que se retiraron el año pasado. Reconoció que dedicaron "una parte esencial de su vida al servicio público y al cuidado de los demás". José Ramón Parada destacó el apoyo que los profesionales dieron a los pacientes y a sus familias en estos años. "No aparece en las estadísticas, pero constituye el verdadero patrimonio del Sergas", declaró.

Noticias relacionadas

El programa incluyó una conferencia del catedrático Jorge Mira sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Este fenómeno astrológico podrá observarse especialmente en los municipios del área coruñesa. El acto, a su vez, sirvió como un homenaje a la ciencia y los que dedican su vida a cultivar el ámbito científico.