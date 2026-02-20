¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 20 de febrero

Sandra Parente presenta su libro

19.00 horas | Acompañada por Rodrigo Costoya, la autora charlará sobre Las máscaras de Julia, su último libro. Conversará con los lectores de Lume y firmará ejemplares. Entrada libre hasta completar aforo.

Librería Lume

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia

20.00 horas | Bajo la dirección de Roberto González Monjas, la Orquesta Sinfónica de Galicia se sube de nuevo al escenario del Palacio de la Ópera. Cuenta con el acompañamiento de Thibaut García a la guitarra.

Palacio de la Ópera

Tarde de teatro con ‘Rumbo desconocido’

20.30 horas | Los protagonistas, Guillermo y Matilda, dos ancianos milenarios, nos invitan, a través de un campeonato del juego de la Oca, a reflexionar sobre el secreto de «vivir» que conlleva «morir».

Fórum Metropolitano

Concierto tributo a Nirvana en la Mardi

22.30 horas | School es un proyecto que lleva siete años reivindicando los temas de su banda favorita, Nirvana. El concierto arranca este viernes a las 22.30 horas en la sala Mardi Gras. La entrada cuesta 10 euros.

Sala Mardi Gras

Mariano Llorente dirige ‘Nuestros muertos’

20.30 horas | Una mujer octogenaria acepta tener una entrevista con el preso de ETA arrepentido que mató su hijo. Es la premisa de la obra de Micomicón Teatro. Hay entradas disponibles a partir de 5,50 euros.

Teatro Rosalía

Proyección de un documental

19.30 horas | Las Bibliotecas Municipales de A Coruña, en colaboración com la Asociación Cultural AIS, presentan la proyección del documental Un hombre libre, dirigido por Laura Hojman. Habrá coloquio al terminar.

Noticias relacionadas

Casa Museo Casares Quiroga