¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 20 de febrero
Música, documentales o presentaciones, entre las propuestas para el día de hoy
Sandra Parente presenta su libro
19.00 horas | Acompañada por Rodrigo Costoya, la autora charlará sobre Las máscaras de Julia, su último libro. Conversará con los lectores de Lume y firmará ejemplares. Entrada libre hasta completar aforo.
Librería Lume
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia
20.00 horas | Bajo la dirección de Roberto González Monjas, la Orquesta Sinfónica de Galicia se sube de nuevo al escenario del Palacio de la Ópera. Cuenta con el acompañamiento de Thibaut García a la guitarra.
Palacio de la Ópera
Tarde de teatro con ‘Rumbo desconocido’
20.30 horas | Los protagonistas, Guillermo y Matilda, dos ancianos milenarios, nos invitan, a través de un campeonato del juego de la Oca, a reflexionar sobre el secreto de «vivir» que conlleva «morir».
Fórum Metropolitano
Concierto tributo a Nirvana en la Mardi
22.30 horas | School es un proyecto que lleva siete años reivindicando los temas de su banda favorita, Nirvana. El concierto arranca este viernes a las 22.30 horas en la sala Mardi Gras. La entrada cuesta 10 euros.
Sala Mardi Gras
Mariano Llorente dirige ‘Nuestros muertos’
20.30 horas | Una mujer octogenaria acepta tener una entrevista con el preso de ETA arrepentido que mató su hijo. Es la premisa de la obra de Micomicón Teatro. Hay entradas disponibles a partir de 5,50 euros.
Teatro Rosalía
Proyección de un documental
19.30 horas | Las Bibliotecas Municipales de A Coruña, en colaboración com la Asociación Cultural AIS, presentan la proyección del documental Un hombre libre, dirigido por Laura Hojman. Habrá coloquio al terminar.
Casa Museo Casares Quiroga
