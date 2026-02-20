El malestar de las familias por el deterioro en los colegios en A Coruña: "Es progresivo y alarmante"

Las familias de alumnos y alumnas de colegios de A Coruña alertan de un deterioro "progresivo y alarmante" de la enseñanza pública. En un informe difundido este viernes, la Federación Provincial de Anpas Centros Públicos de A Coruña detecta una "situación crítica" en unos 70 centros -43 de la ciudad de A Coruña y su área-, que escolarizan aproximadamente a 22.000 estudiantes. La falta de profesorado y las deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones son algunas de las quejas más recurrentes.

Esta situación ha llevado a las Anpas a convocar una movilización para el próximo sábado 28 de febrero, que partirá de la plaza de Ourense para llegar a O Parrote. Sobre la mesa hay muchas demandas, pero muy pocas respuestas.

El estado de los colegios es un problema para muchos. Esto llevó a las calles a las familias de centros como Rosalía de Castro o Wenceslao Fernández Flórez. En este último caso llevan meses denunciando que hay "goteras" dentro de algunas aulas, humedades, ventanas en mal estado, grietas y hundimientos en la acera.

El informe de la Federación de Anpas revela que el 70% de los centros de las asociaciones encuestadas "presenta goteras o filtraciones", mientras que en un 55% los baños "están deteriorados" y el 60% de los patios o pistas deportivas están "en mal estado". La cuestión está, además, en que muchas de las deficiencias no se reparan: "El 42% afirma que las incidencias estructurales se prolongan más de un año sin solución".

Ahí entra el enfrentamiento entre Concello y Xunta. La Administración local defiende que "la Xunta tiene que invertir ya en los colegios públicos de esta ciudad, sin escudarse en que el Ayuntamiento vaya haciendo reparaciones parciales", mientras que el Gobierno gallego defiende que tiene "un claro compromiso con los centros de A Coruña". Fuentes de la Consellería de Educación señalan que "con demasiada frecuencia", algunas de las obras que tienen que acometer "vienen derivadas de la falta de mantenimiento por parte del Concello". "Lamentablemente, el Gobierno central tampoco está colaborando en este ámbito", añaden.

Las Anpas entienden que existe una "falta de planificación" y "lentitud" en la respuesta de las diferentes administraciones. El documento publicado tras las encuestas recoge que el 76% afirma "que las incidencias tardan meses o años en resolverse" y un 58% denuncia "falta de mantenimiento preventivo".

Sobrecarga en el profesorado

El informe alerta también de una sobrecarga generalizada del profesorado, con ratios elevadas y grupos cada vez más complejos. Hace solo unos días, convocados por CIG y STEG, profesoras y profesores se encerraron en el colegio Concepción Arenal para reclamar mejoras como la bajada de la ratio en todas las etapas educativas o la recuperación del horario lectivo ampliado en 2011. También reclaman la contratación de más especialistas para atender a alumnado con necesidades especiales.

Esto se puede ver también reflejado en la encuesta: el 78% de los centros tiene ratios elevadas sin refuerzos suficientes y el 65% denuncia falta de profesorado especialista. En el caso de los institutos, algunos reconocen que no pueden garantizar la libre elección de optativas por insuficiencia de profesorado.

Padres y madres del CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Cambre salieron a la calle a finales del año pasado para protestar por la falta de profesorado de apoyo. Lograron reunir más de dos mil firmas para pedir a la Xunta un cuidador más. Y es que la atención a la diversidad es, en ocasiones, una tarea pendiente. Según el informe, el 55% de los participantes afirma que esta "depende de apoyos parciales y discontinuos".

La consecuencia, según la Federación, es “una pérdida real de equidad educativa, una sobrecarga extrema del profesorado y una atención insuficiente al alumnado con mayores necesidades”.

En el estudio participaron también asociaciones de familias de Centros de Educación Especial, como el Nosa Señora do Rosario, cuyas aportaciones ponen el foco en necesidades específicas de accesibilidad, espacios de juego adaptados, personal suficiente para desdobles y atención directa al alumnado con discapacidades severas.

Hay otra carencia que afecta directamente al profesorado: la falta de personal cuidador y enfermería. Esto obliga a los docentes a asumir tareas que no les corresponden. También "reduce la autonomía del alumnado y vulnera el principio de inclusión educativa", detalla la Federación.

El informe concluye que "el 74% de los centros ordinarios tiene alumnado con Necesidades Educativas Especiales sin persoal cuidador suficiente". Además, un 68% reclama enfermería escolar y otro 6º% pide un psicólogo educativo. Más de la mitad de los encuestados también señalan la insuficiencia de personal de limpieza y mantenimiento.

Por todo ello, las Anpas levantan la voz y saldrán a la calle el próximo sábado para reclamar mejoras. "Garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa en A Coruña pasa por asegurar profesorado y personal de apoyo estables, centros con catálogos flexibles y accesibles, e infraestructuras seguras que respondan a las necesidades reales del alumnado”, concluye la Federación.