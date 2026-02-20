Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva pasarela peatonal entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña abrirá el lunes 23 de febrero

El paso provisional que sobrevuela Alfonso Molina mantendrá la conexión entre Cuatro Caminos y Os Mallos

La nueva pasarela peatonal provisional en Alfonso Molina comunicará las estaciones de trenes y autobuses a partir del 23 de febrero.

La nueva pasarela peatonal provisional en Alfonso Molina comunicará las estaciones de trenes y autobuses a partir del 23 de febrero. / Carlos Pardellas

RAC

La nueva pasarela peatonal provisional en Alfonso Molina a la altura de las estaciones de autobuses y trenes abrirá el próximo lunes 23 de febrero tras haber superado las pruebas de carga y demás comprobaciones para su entrada en funcionamiento, según informa hoy el Concello en una nota informativa. La alcaldesa, Inés Rey, confirmó esta mañana que este nuevo paso para peatones, que comunica los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos, se pondrá en servicio el lunes 23 como conexión entre las dos terminales, la de autobuses y la de ferrocarril.

La apertura de esta estructura provisional llega tras varias semanas de trabajos para la construcción de las cimentaciones a uno y otro lado de la avenida de Alfonso Molina --desde el borde de la calle Caballeros hasta el lateral de la gasolinera de Alfonso Molina a esta altura-- y después de las pruebas de carga, la colocación del tramo central de la pasarela y la instalación de las rampas laterales. El Concello señala que, tras las últimas comprobaciones en materia de seguridad vial, la nueva pasarela provisional quedará abierta para peatones hasta que finalicen las tareas de mejora de la pasarela original, que se ejecutarán en taller.

Las autoridades municipales recuerdan que meses atrás ya se determinó que la pasarela necesita actuaciones en materia de saneamiento y pulido tras haber soportado durante años inclemencias meteorológicas "con la consiguiente erosión de los materiales" y también por el desgaste derivado del uso diario.

“Esta pasarela es fundamental para mantener una conexión peatonal y accesible entre Cuatro Caminos y el entorno de Os Mallos, muy especialmente entre la terminal de autobuses y la ferroviaria hasta que estén habilitadas en la intermodal”, apunta la alcaldesa, que hace hincapié en que la pasarela provisional supone una solución temporal para mantener ininterrumpido este itinerario, hasta el regreso de la pasarela original ya renovada y mejorada.

La previsión de los servicios municipales es que a comienzos de la próxima semana se pueda iniciar el desmontaje de las rampas laterales de la pasarela original, lo que exigirá cortes de tráfico en horario nocturno en este tramo de Alfonso Molina.

Añade el Concello que estos trabajos, adjudicados a la empresa Seranco, suponen una inversión de 850.000 euros.

