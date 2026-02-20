Primeras sanciones a VTC en A Coruña: catorce resoluciones que suman 16.000 euros

El Concello de A Coruña ha impuesto las primeras sanciones a Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber o Bolt, por cometer irregularidades. Según detalla el Gobierno local en una respuesta escrita al PP, se tramitaron 14 resoluciones y se recibieron 62 actas de infracción por parte de la Xunta. Las multas suman 16.002 euros.

Según datos municipales, hay una cuantía de 12.000 euros por la comisión de dos faltas muy graves en 12 resoluciones. Las otras multas ascienden a 4.002 euros por la comisión de dos faltas muy graves en otras dos resoluciones.

En cuanto a las actuaciones de la Policía Local, apunta que en todo 2025 se interpusieron dos denuncias, como consecuencia de las presentadas por dos taxistas.

El PP, sin embargo, denuncia que la alcaldesa, Inés Rey, tiene sin notificar "más del 90% de las denuncias a VTC remitidas por la Xunta. "Exigimos que las tramite y las notifique, con la misma agilidad que cuando la sanción es a un vehículo particular", exponen los populares en un comunicado.

Rey acusa a la Xunta de "dar licencias VTC sin control"

Ante esto, la regidora recordó que "los expedientes se están notificando desde el área de Movilidad". "Lo que tendría que preocuparles es lo que hace el PP en la Xunta, que es dar licencias de VTC sin control para a continuación enviar a los inspectores a sancionar a los que previamente han autorizado para que sean los ayuntamientos los que tramiten los expedientes sancionadores", criticó.

Rey pidió al Gobierno gallego "que pare de dar licencias sin control", y recordó, además, que los ayuntamientos han solicitado, a través de la Fegamp, que se realice "un estudio de movilidad para saber cuántos VTC hay en Galicia y cuál es la demanda real".

La Xunta explicó en varias ocasiones que realiza labores de vigilancia sobre este asunto aunque es una tarea que corresponde a los ayuntamientos. En el caso de las VTC, la Xunta es la responsable de tramitar las autorizaciones de licencias domiciliadas en Galicia, por delegación de competencias del Estado, mientras que los concellos pueden inspeccionar y sancionar en caso de detectar alguna infracción.

El Concello ya ha iniciado el proceso para elaborar una ordenanza de regulación de vehículos como Bolt o Uber. La concejal de Movilidad, Noemí Díaz, anunció también que se va a realizar un estudio técnico “para saber con certeza si es preciso iniciar el proceso de autorización de servicios urbanos de VTC o no”.

Según un estudio difundido ayer por Unauto-VTC, patronal del sector, y la Unión de Consumidores de Galicia, realizado en la ciudad por Metroscopia, siete de cada diez coruñeses apoyan una regulación común para taxi y VTC. Los resultados, tras 700 entrevistas, reflejan que el 73% de los vecinos de la ciudad apoya la existencia de una norma común. Entre quienes defienden esta opción, dos de cada tres prefieren un modelo que permita flexibilizar el taxi para que pueda operar en condiciones similares a las VTC, frente a quienes apuestan por restringir estas última.

La encuesta también revela que la movilidad es una cuestión prioritaria para la ciudadanía. Cuatro de cada cinco coruñeses han utilizado taxi o VTC en los últimos seis meses. No obstante, el 49% considera que, en momentos de mayor demanda, resulta difícil conseguir un vehículo disponible, porcentaje que se eleva al 65% entre los usuarios más frecuentes.