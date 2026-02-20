Los 'therians', de momento, no llegan a Coruña: "Igual en unos años es algo normal"

La llamada por redes sociales para el encuentro de 'therians' este viernes corrió como la pólvora. Los jardines de Méndez Núñez, se llenaron de adolescentes incluso antes de la hora de quedada, las 19.30, pero las máscaras de animales no aparecieron. Alrededor de 300 jóvenes se concentraron en A Coruña tras la difusión viral de una supuesta quedada 'therian', una corriente donde las personas se identifican con animales. Sin embargo, el ambiente reflejó más ganas de "cotilleo" que de pertenencia a este grupo.

El cartel del evento, difundido por una cuenta en TikTok que ya ha sido eliminada, invitaba a los miembros de la comunidad a conectar y realizar juegos. "Estamos muy emocionados", aseguraba el anuncio que generó una expectación sin precedentes en la ciudad. Esta cita forma parte de una oleada de convocatorias en Galicia, con fechas próximas en Santiago, Vigo y Ourense, reflejo de una tendencia nacida en internet en los años 90 que ahora cobra fuerza en la autonomía.

"Creo que es un bulo"

Entre la multitud había algún padre que acompañaba la curiosidad de los adolescentes, entre ellos David, un padre que acudió con sus hijos para observar qué ocurría. "Creo que es un bulo, no se ha visto nada. No creo que hayan llegado a Coruña", confiesa ante la falta de actividad. Como muchos otros, conoció la existencia de este colectivo apenas hace una semana gracias a internet. Para él, la ausencia de 'therians' tiene una explicación lógica: "Tanta gente aquí asustó a los verdaderos protagonistas".

David y su hijo en la quedada de 'therians' / Iago Lopez

Sobre la posibilidad de que sus hijas se identificaran con un animal en el futuro, David admite sus dudas. "Hoy me costaría creerlo, pero igual en unos años es algo normal", explica con sinceridad. A pesar de la masa de gente que colapsó la zona de la fuente, no apareció ningún joven del colectivo, solo se vieron algunas orejas de disfraz, abrigos de pelo y poco maquillaje de ciertos adolescentes que no se identifican con animales.

Una creadora de contenido que se caracterizó en la quedada de 'therians' / Iago Lopez

El encuentro terminó entre risas, empujones y cánticos con un público que buscaba un espectáculo que, finalmente, no llegó a la ciudad.También con gritos de un grupo de medio centenar de jóvenes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.