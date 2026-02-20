Los sindicatos del 091 vinculan el alza de delitos violentos en A Coruña con la falta de agentes: «El 90% se evitan con presencial policial»

Entre 2024 y 2025 los delitos cayeron un 1% en A Coruña, pero los crímenes más graves contra la persona se dispararon. Los homicidios y asesinatos pasaron de uno a tres y las tentativas subieron un 78%, mientras que tanto las agresiones sexuales como las lesiones y riñas subieron, aproximadamente, un 65%. Un aumento que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP), ambos del 091, vinculan con la falta de agentes en las calles. Según resumen fuentes del segundo, «el 90% de los delitos graves se evitan con presencia policial en la calle».

Según afirma el CEP, «el problema de A Coruña es muy básico», la falta de agentes. «Gran parte de los delitos suceden en la calle, sobre todo en una ciudad con ocio nocturno», y si hace unos años había «entre ocho y diez» patrullas en las vías coruñesas, afirma el sindicato, ahora son tres o cuatro. Y los grupos de investigación «están bajo mínimos», tanto los que se ocupan de delitos tradicionales como los robos como los de ciberdelincuencia, que creció en A Coruña casi un 21% el año pasado. «E influye no solo la falta de personal y medios sino de juzgados especializados, pues hay delitos como el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales que sobresaturan los convencionales, por falta de conocimientos», señala el CEP.

"Escasez de dotaciones en la calle"

El portavoz del SUP en A Coruña, Marcos Franco, coincide en denunciar la «escasez de dotaciones en la calle». Una noche de viernes o sábado, en circunstancias normales, «pueden salir cuatro patrullas» del 091 para una ciudad de un cuarto de millón de habitantes, si bien también colabora la Policía Local. «En la Comisaría Provincial están creando algún nuevo grupo de apoyo y prevención de la delincuencia», señala Franco, pero «el problema es de dónde sacas el personal si no aumentas el catálogo» de puestos en A Coruña. «Madrid se escuda en que está cubierto al 97 o 98%, pero lleva 20 años con muy poquita modificación, no existía ciberdelincuencia, ni el asunto de los delitos violentos era tan contundente», resume.

En cuanto a los ciberdelitos, Franco señala que se están aumentando los medios para combatirlos, pero puntualiza que «cada día aumenta más, y es muy difícil investigar y localizar a los autores: vamos avanzando, pero siempre detrás de ellos». Siempre según su lectura, en el aumento de la delincuencia violenta también tiene que ver con la presencia de criminales foráneos y con la «laxitud en el tema de las penas». «La Justicia es un poquito laxa y además lenta, los criminales quedan en libertad a la espera de juicio y para esto pueden pasar años», opina el portavoz del SUP.

Delinquir, «casi gratis»

Desde el CEP insisten en que «es prácticamente gratis delinquir» y que «nos encontramos conque a veces un apuñalamiento tiene una pena ínfima: si la gente tiene interiorizado que delinquir sale caro, lo evita», resumen desde el sindicato, pero actualmente «no se tiene miedo a la consecuencia».

Noticias relacionadas

La Confederación Española de Policía, que afirma que la delincuencia violenta se «dispara» en toda Galicia, explica que hay casos que acaban en delito grave porque los autores escalan desde infracciones menores. En ocasiones estalla una reyerta, los implicados piensan que es «una cosa ínfima», pero «uno saca un cuchillo» y «acaba en un homicidio».