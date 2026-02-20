El tiempo en A Coruña según la Aemet: sol y máximas de 15ºC este fin de semana

Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Hoy ponemos música a la información del tiempo porque así arranca en A Coruña este viernes 20 de febrero en el que la predicción meteorológica llega con una importante novedad y es que, por primera vez en 2026, la ciudad va a encadenar cuatro días seguidos sin necesidad de paraguas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y también Meteogalicia lo tienen claro: este viernes día 20, el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de febrero no se esperan precipitaciones ni en el noroeste ni en el resto de Galicia, así que están asegurados cuatro días de tiempo estable, seco y principalmente soleado, aunque hoy todavía persitirá cierta nubosidad.

El tiempo cambia, por fin, cuando estamos a punto de cumplir dos meses de un invierno en el que las borrascas no han dado tregua. A Coruña y el resto de Galicia han encadenado nada menos que 16 temporales a lo largo de lo que va de la temporada otoño-invierno y nueve de ellos se han sucedido, casi sin dar respiro, desde que arrancaba el mes de enero. La última, Pedro, impactaba en las cuatro provincias gallegas hace solo unos días. Ahora la ciudad y su comarca, como el resto del territorio gallego y la práctica totalidad de la península Ibérica, van a disfrutar de cuatro días sin sobresaltos en forma de alertas meteorológicas ni avisos por fenómenos adversos, así que la principal novedad en la información del tiempo para este fin de semana en A Coruña es que están garantizados cuatro días sin lluvias, desde hoy hasta el lunes, incluidos ambos.

El sol asomará sobre todo durante las jornadas del sábado y el domingo. Hoy todavía veremos nubes que pueden ser compactas durante la primera mitad del día y más dispersas durante la tarde. Mañana ya se abrirán claros y el cielo se mantendrá despejado durante todo el fin de semana. El lunes también será una jornada principalmente soleada. Eso sí: las temperaturas a lo largo de estos cuatro días sin precipitaciones se mantendrán en valores cortos, sobre todo las mínimas. Los termómetros en A Coruña se moverán --según las previsiones de la Aemet-- en un rango que oscilará entre los 7ºC y los 9ºC por la parte más baja, con máximas que no rebasarán los 14ºC ó 15ºC. Meteogalicia no descarta que el domingo las mínimas puedan caer hasta los 4ºC.

La duración de este paréntesis de lluvias tiene fecha finish. El sol y la ausencia de paraguas va a durar cuatro días, así que el martes previsiblemente volverán las precipitaciones y las capuchas. Tanto la Aemet como Meteogalicia prevén que ese día Galicia dejará de estar bajo la influencia de las altas presiones debido a la entrada de frentes lluviosos asociados a bajas presiones que se acercarán desde el Atlántico, así que a partir del martes día 24 los coruñeses volverán a abrir los paraguas. Hasta entonces, 96 horas garantizadas de tiempo idóneo para actividades al aire libre. Más información.