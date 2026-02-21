Los bailes de 'Las guerreras K-pop' llegan a A Coruña: "Queríamos darles algo más que una clase"

Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ídolo Huntr/x, cazan demonios en secreto para proteger al mundo bajo su máscara de estrellas de pop normales. Esta es la premisa de Las guerreras K-pop, película de animación de Netflix estrenada en España la pasada noche de Halloween.

Las tres superheroínas conquistaron a través de las pantallas los corazones de los más pequeños con sus coreografías de k-pop, elemento central de la película. Visto el auge de este estilo de música en A Coruña, la academia de baile como The Vibe Studio decidió dedicar una clase a las populares rutinas de danza del filme, en la que los asistentes podían ir disfrazados de las guerreras. Según Rebecca Freire, a cargo de la escuela desde su apertura en 2022 junto con Óscar Longueira, la convocatoria fue todo un éxito. "Muchos de los niños que nos vinieron conocían la peli, pero no el sentimiento del baile", explica Freire. "Organizamos una mini fiesta y una mini experiencia de la que salieron todos encantados", relata.

Alumnos y profesores, en la clase temática de The Vibe Studio. / Iago Lopez

"La idea de esta clase temática nació de la ilusión que vemos cada día en nuestros alumnado con la película Las guerreras K-pop. Queríamos darles algo más que una clase de baile, ofrecerles una experiencia donde pudieran sentirse parte del universo del K-Pop, conectar con la música, la estética y la energía que tanto les inspira", dice. Fue una forma de celebrar lo que comparten en el estudio: pasión, creatividad y comunidad. "Creamos un momento especial que va más allá de aprender una coreografía. Al final de la clase hicimos una grabación de lo que aprendieron para nuestro canal de YouTube, para que también pudieran vivir la experiencia al completo como idol en todos sus aspectos. Queríamos que nuestros alumnos no solo bailaran, sino que vivieran la experiencia del K-Pop como verdaderos artistas por un día", anota Freire.

Al encuentro, de hora y media de duración y al que podía acudir también alumnado externo a la escuela, "fue casi todo gente nueva, sin experiencia previa en el mundo del baile. Pero habían visto la publicación que subimos a nuestras redes sociales, y también habían visto la peli, aunque no se sabían ninguna coreografía", dice la profesora, que considera que fue "todo un éxito". Los resultados hablan por sí solos: "Vinieron 50 personas a la clase, de entre 3 a 12 años", declara.

Acercar las culturas

A pesar de estar enfocado al estilo de música coreana, en The Vibe Studio enseñan una gran variedad de disciplinas de baile: hip hop, commercial, gimnasia rítmica, teatro, pilates y bailes latinos. "En el alumnado tenemos de todo, de todas las edades, la verdad es que es muy variado porque no solemos hacer mucha edición por edad. Sí que tenemos una clase para pequeños, pero a partir de los 13 años está enfocado a todo el mundo", comenta Freire.

Alumnos y profesores, en la clase temática de The Vibe Studio. / Iago Lopez / LCO

En su fuerte apuesta por el baile coreano, The Vibe tiene grupos de competición, con los que se proclamaron ganadores del concurso de España de K-pop en 2024. En octubre de 2025, la academia obtuvo tres premios en un campeonato en Vigo. "Es muy enriquecedor ver cómo todo nuestro trabajo tiene recompensa, ya que tanto el alumnado como los profesores ponemos muchas horas de nuestra semana en ensayar para poder presentar el mejor trabajo posible", dice Freire.

Noticias relacionadas

Uno de sus objetivos, asimismo, es "acercar la danza a la ciudadanía, fomentar la visibilidad de la disciplina y generar comunidad en torno al baile y la cultura K-pop". Es por eso que cada mes graban covers o versiones de K-pop en la calle, lo que se conoce como K-pop in public. Freire asegura que "cualquiera puede verlo y sentir esa energía, se crea un ambiente muy especial".