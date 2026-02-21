British Royal School, excelencia educativa con inmersión total en inglés

El Colegio British Royal School fue el primer centro coruñés en entrar en la lista de Nabss (National Association of British Schools in Spain), que congrega a los mejores colegios británicos de España y acredita su nivel. Esta entidad, fundada en 1978, reúne actualmente a cerca de 70 colegios en los que se educan más de 30.000 alumnos y no es el único indicador de calidad del centro coruñés. El British Royal School cuenta con la autorización del Gobierno Británico, de la Xunta y del Gobierno de España, lo que lo hace homologable también en este país. El inglés es la lengua vehicular del centro, por lo que la inmersión lingüística es total desde el principio. Además, los alumnos pueden elegir otros idiomas como francés, alemán o chino.

Las Jornadas de Puertas Abiertas, pensadas para que las familias visiten las instalaciones y puedan informarse del programa educativo del que dispone el centro, continuarán hasta finales de este mes de febrero. En el centro se presta atención a todas las áreas del desarrollo de los jóvenes estudiantes, desde la didáctica hasta otros servicios complementarios. La alimentación de los escolares es otro de los aspectos que más cuida el centro. En su menú solo tienen cabida productos frescos y disponen de un profesional en Nutrición que se encarga de elaborar los platos diariamente. Antes de salir al recreo «todos los niños y niñas toman un plato de fruta recién cortada, que varía cada día», revela la directora del colegio, Paula Gundín.

El comedor comienza a funcionar a la una con los dos platos diseñados por la nutricionista, perfectamente equilibrados, y un postre para terminar. Los niños meriendan a las 16.30 horas, antes de irse. El colegio cuenta con grandes comedores desde los cuales se ve la ciudad y el mar.

Potenciar la inmersión lingüística

El centro, ubicado en A Zapateira, impulsa un modelo de bilingüismo real desde los tres años, con la meta de que el alumnado alcance una competencia plena en inglés a partir de los cinco. El castellano se refuerza de forma específica en el aula y el gallego se integra en el currículo con varias horas semanales, asegurando una formación equilibrada en las lenguas oficiales. A lo largo de su trayectoria académica, los estudiantes tienen además la posibilidad de sumar un cuarto idioma, como francés, alemán o chino.

Alumnas del centro de A Zapateira / LOC

El proyecto educativo se sustenta en un equipo docente nativo británico, lo que potencia la inmersión lingüística y favorece una pronunciación y comprensión más naturales. Además, el centro apuesta por grupos reducidos, lo que facilita una atención individualizada y un seguimiento cercano de la evolución de cada estudiante. Esta proximidad es uno de los aspectos más apreciados por las familias, que buscan un entorno educativo menos masificado y con mayor capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada alumno.

En el British Royal School se puede asistir a una amplia oferta de actividades, desde robótica y programación hasta yoga, música, pintura, teatro y baile, además de una gran variedad de actividades físico-deportivas como fútbol, baloncesto o tenis. El centro dispone además de una zona con un atril para que todos los alumnos puedan exponer sus trabajos e ideas. «Es muy importante que tengan fluidez para hablar en público y que pierdan el miedo escénico», señala la directora. Para completar esta enseñanza de máxima excelencia y afinar las competencias de los alumnos de cara al futuro, la programación didáctica incluye actividades como salidas relacionadas con los temas que están trabajando. «Creemos firmemente que los niños aprenden cuando se sienten felices, seguros y valorados. Y es nuestro trabajo como docentes inspirar y despertar esa pasión por aprender», concluye la directora del British Royal School.