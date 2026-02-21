¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 21 de febrero

Vermú literario con Arturo Lezcano

13.00 horas | El escritor Arturo Lezcano presenta su último libro O país invisible. Lo hará acompañado de la periodista y escritora Marta Villar. Conversará con los lectores sobre la obra.

Librería Lume

Espectáculo de Aguilera y Mení

20.30 horas | Con millones de visualizaciones en sus vídeos en redes sociales y una gran rapidez mental, llegan ahora a A Coruña con su show Misión: Impro-sible. Aún hay entradas disponibles.

Palexco

‘El expreso de Cuba’, en ExpoCoruña

Desde las 13.00 horas | Evento de celebración y remembranza de la música cubana orientado para el público contemporáneo y admirador de la cultura cubana.

ExpoCoruña

Charla del diseñador Christian García

12.00 horas | Conferencia de artista plástico y diseñador Christian García Bello. Forma parte del ciclo Orixes, impulsado por los ceramistas Pablo Rodríguez y Verónica Moar.

Risco Estudio

Amaral lleva la gira ‘Dolce Vita’ al Coliseum

21.00 horas | Eva Amaral y Juan Aguirre se suben, una vez más, al escenario del Coliseum para hacer un repaso a sus canciones más míticas y presentar temas del nuevo disco. Todavía hay entradas.

Coliseum

Ballet de ‘El lago de los cisnes’

20.30 horas | Una historia de amor, traición y triunfo del bien sobre el mal. Repleto de romanticismo y belleza, este ballet es considerado la más espectacular obra del repertorio de la danza clásica.

Palacio de la Ópera

Miguel Ríos y su ‘último vals’

21.00 horas | Presenta en directo su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas.

Teatro Colón