Sábado con tiempo primaveral en A Coruña

Este sábado Galicia seguirá bajo el dominio de las altas presiones con mucha estabilidad. Tras un par de meses en los que la lluvia apenas dio respiros, A Coruña vive unos días en los que por fin ve el azul del cielo con asiduidad.

Con esto, el día tendrá cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto. Las temperaturas mínimas no tendrán demasiados cambios, con frío a primeras horas y máximas en moderado ascenso. Las más bajas serán de 7ºC mientras que las altas de 16ºC.

El viento soplará del suroeste flojo en general, girando a norte al final del día.

Los próximos días

El domingo el día seguirá siendo similar al de este sábado, aunque pueden aparecer algunas brumas. Las temperaturas seguirán también en ligero ascenso. El lunes continuará este buen tiempo, e incluso se puede llegar a los 21ºC, según MeteoGalicia.

A partir del martes regresará la lluvia a A Coruña.