A Coruña cierra la semana con un nuevo día de sol, aunque más fresco

Las máximas serán de 14ºC

Varias personas caminan por el paseo marítimo de A Coruña un día de invierno.

Varias personas caminan por el paseo marítimo de A Coruña un día de invierno. / LOC

RAC

A Coruña

Este domingo A Coruña sigue la tendencia del sábado y vuelve a vivir un día dentro de la influencia de las altas presiones, lo que se traduce en que el cielo presentará nubes bajas que se irán disipando y dejando los cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto, por lo que el sol brillará gran parte del día.

Sin embargo, habrá posibilidad de nieblas costeras en las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas no sufrirán demasiados cambios, aunque las máximas bajarán dos grados hasta los 14ºC y las mínimas serán de 6ºC. El viento soplará flojo del oeste-sudoeste.

El lunes continuará este buen tiempo, e incluso se puede llegar a los 21ºC, según MeteoGalicia. A partir del martes regresará la lluvia a A Coruña.

