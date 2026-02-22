A Coruña cierra la semana con un nuevo día de sol, aunque más fresco
Las máximas serán de 14ºC
A Coruña
Este domingo A Coruña sigue la tendencia del sábado y vuelve a vivir un día dentro de la influencia de las altas presiones, lo que se traduce en que el cielo presentará nubes bajas que se irán disipando y dejando los cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto, por lo que el sol brillará gran parte del día.
Sin embargo, habrá posibilidad de nieblas costeras en las primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas no sufrirán demasiados cambios, aunque las máximas bajarán dos grados hasta los 14ºC y las mínimas serán de 6ºC. El viento soplará flojo del oeste-sudoeste.
El lunes continuará este buen tiempo, e incluso se puede llegar a los 21ºC, según MeteoGalicia. A partir del martes regresará la lluvia a A Coruña.
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- Más de 300 estudiantes mensuales en A Coruña para hacer el examen de extranjería: 'Hay mucha demanda
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos