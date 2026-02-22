A Coruña cierra la semana con un nuevo día de sol, aunque más fresco

Este domingo A Coruña sigue la tendencia del sábado y vuelve a vivir un día dentro de la influencia de las altas presiones, lo que se traduce en que el cielo presentará nubes bajas que se irán disipando y dejando los cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto, por lo que el sol brillará gran parte del día.

Sin embargo, habrá posibilidad de nieblas costeras en las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas no sufrirán demasiados cambios, aunque las máximas bajarán dos grados hasta los 14ºC y las mínimas serán de 6ºC. El viento soplará flojo del oeste-sudoeste.

Noticias relacionadas

El lunes continuará este buen tiempo, e incluso se puede llegar a los 21ºC, según MeteoGalicia. A partir del martes regresará la lluvia a A Coruña.