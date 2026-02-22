Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El centro de personas sin hogar se llenaAsí son los nuevos Soles RepsolArquitectos eligen su obra favoritaUna panadería de 4 siglos en Betanzos
instagramlinkedin

Marcha en Santiago do persoal do transporte da provincia da Coruña por un "convenio digno": "A folga rematou pero o conflito continúa"

A CIG denuncia a “traición” de CCOO e UGT por asinar un acordo coa patronal que tivo un rexeitamento “abrumador” por parte dos traballadores

La CIG se manifiesta en contra de la firma del convenio de transportes de A Coruña

La CIG se manifiesta en contra de la firma del convenio de transportes de A Coruña

Jesús Prieto

Manu López

Santiago foi escenario este domingo dun novo episodio do conflito do transporte de viaxeiros por estrada da provincia da Coruña. Centos de persoas, convocadas pola CIG, marcharon polas rúas da capital galega para reclamar un “convenio digno” e reafirmarse no seu rexeitamento a aceptar o acordo dos outros dous sindicatos do sector, CCOO e UGT, coa patronal.

Con pancartas nas que podía lerse “Esiximos respeto ao resultado das votacións. Convenio digno”, “A nosa dignidade non se negocia” ou “831 veces non á chantaxe” os manifestantes fixeron o traxecto entre a Estación Intermodal e a Praza do Toural. No percorrido tamén entoaron cánticos como “Salario digno, convenio xusto”, “Nin un paso atrás, esta loita ímola gañar” ou “Monbus culpable, Xunta responsable”.

Manifestacion de la CIG por el convenio del transporte de A Coruña

Manifestacion de la CIG por el convenio del transporte de A Coruña

Ver galería

Manifestacion de la cig por el convenio del transporte de A Coruña / Jesús Prieto / Jesús Prieto

Acordo rexeitado polos traballadores

Moitas destas proclamas facían alusión ao acordo acadado tras unha decena de xornadas de folga entre decembro e xaneiro e varios días de negociación coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Un acordo que finalmente foi rexeitado polo persoal en referendo, pero que CCOO e UGT van asinar, segundo apuntou Ernesto López, representante da CIG.

“UGT xa asinou e Comisións vai asinar o luns, vaise consumar a traición ao conxunto do colectivo. O que asinou UGT é exactamente o mesmo. O que vai asinar Comisións ten unhas pequenas maquillaxes, pero en esencia é o mesmo”, criticou López, lembrando que o resultado da votación entre os traballadores foi “abrumador” en contra deste pacto.

Remata a folga, continúa o conflito

Isto supón o fin da folga, segundo explicou o representante da central nacionalista, xa que “agora eles teñen a maioría e poden asinar. Unha folga sería ilegal, co cal a folga está rematada, pero o conflito continúa”, apuntou o sindicalista.

O pasado venres fontes de UGT indicaron que asinaron "un acordo de eficacia limitada, desbloqueando así un conflito que se atopaba nunha dinámica de desgaste, incerteza e confrontación crecente". Pola súa banda, CCOO emprrazábase a unha consulta entre os seus afiliados e a fixar a súa posición o luns, aínda que a CIG dá por feito que aceptará o pacto.

Noticias relacionadas

Neste escenario, Ernesto López valorou que a manifestación deste domingo supón “o comezo do conflito que nos vai levar ao seguinte convenio”, unha negociación que está “á volta da esquina”, xa que o acordo só será válido por este ano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
  2. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
  3. Más de 300 estudiantes mensuales en A Coruña para hacer el examen de extranjería: 'Hay mucha demanda
  4. El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
  5. El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
  6. 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
  7. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  8. El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos

Marcha en Santiago do persoal do transporte da provincia da Coruña por un "convenio digno": "A folga rematou pero o conflito continúa"

Marcha en Santiago do persoal do transporte da provincia da Coruña por un "convenio digno": "A folga rematou pero o conflito continúa"

Condenado por intentar asesinar a su expareja con el cable de un cargador en A Coruña

Condenado por intentar asesinar a su expareja con el cable de un cargador en A Coruña

La pequeña isla del pacífico con más barcos en el Puerto de A Coruña que España

La pequeña isla del pacífico con más barcos en el Puerto de A Coruña que España

Un deseo sobre plano: arquitectos eligen el edificio que les habría gustado diseñar en A Coruña

Un deseo sobre plano: arquitectos eligen el edificio que les habría gustado diseñar en A Coruña

A Coruña cierra la semana con un nuevo día de sol, aunque más fresco

A Coruña cierra la semana con un nuevo día de sol, aunque más fresco

Un espacio para "acompañar" a quienes cuidan en A Coruña: "El desgaste acumulativo es muy alto"

Un espacio para "acompañar" a quienes cuidan en A Coruña: "El desgaste acumulativo es muy alto"

El centro de atención a personas sin hogar en A Coruña se llena: más mujeres y usuarios con trabajo

El centro de atención a personas sin hogar en A Coruña se llena: más mujeres y usuarios con trabajo

Gunnen y El de Alberto saborean el éxito de los Soles Repsol: "Llegaron 72 reservas en los tres días siguientes al anuncio"

Tracking Pixel Contents