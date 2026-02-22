La pequeña isla del pacífico con más barcos en el Puerto de A Coruña que España

Las Islas Marshall son un pequeño país insular del Pacífico con unos 42.000 habitantes, menos que los coruñeses que viven en la franja de Agra do Orzán, Sagrada Familia y Os Mallos. Y sin embargo, hay más barcos de estas islas en los muelles de A Coruña que españoles: según Puertos del Estado, en 2024, el último año con datos, sumaron 85 frente a 32. La bandera española es residual en el puerto de A Coruña, relegada por las insignias de conveniencia que adoptan muchos armadores para aprovecharse de los controles laxos que existen en algunos pequeños países, y por los pabellones de otras naciones europeas con tradición naval. La lista de naciones que desplazan más tonelaje y recalan en A Coruña, de hecho, está encabezada por dos países de la UE: Malta, con 229 barcos, y Portugal, con 116.

Tras estos vienen las Islas Marshall con sus 85 barcos, y, tras la nación de Oceanía, otro país insular cuya enseña adoptan armadores por motivos de conveniencia: las Bahamas, patria de 68 barcos. Esta nación caribeña, miembro de la Commonwealth, no llega al 1% de la población de España, pero sus barcos superan a los nacionales en los muelles coruñeses. Liberia, un pequeño país de la costa occidental de África, entre los más pobres del mundo y que pasó por una cruenta guerra civil, suma 56 pabellones. Le sigue a poca distancia Panamá, con 46.

España ocupa el octavo puesto del listado, con 32 barcos, e Italia prácticamente empata con otros 31. Chipre, otro de la UE con larga tradición marítima pero una población que no llega al millón de habitantes, presta su bandera a 27 de los barcos que recalaron en los muelles coruñeses en 2024. El listado se cierra con Hong Kong, que aportó cinco buques.

Tipos de barco

Por tipo de barcos, los más frecuentes en 2024, siempre de acuerdo con las estadísticas de Puertos del Estado, fueron los tanques, que sumaron 450. Se trata de buques cisterna, especializados en llevar líquidos o gases a granel, como los petroleros, y probablemente sean tan frecuentes en A Coruña por la presencia de la refinería de Repsol, el principal usuario del puerto. Les siguen en la estadística los barcos dedicados a carga general, un total de 375.

La siguiente categoría por número son los barcos de pasaje, un total de 169. El tráfico de pasajeros, en A Coruña, es básicamente de cruceros, y en 2025 se llegó a cifras récord, con más de 465.000. Como ya publicó este diario, cifra subió un 231% en relación a 2015, el mayor incremento entre los principales puertos españoles por número de cruceristas.

Noticias relacionadas

Volviendo a los datos de Puertos del Estado para el año 2024, los graneleros supusieron 92: A Coruña es un puerto destacado en el tráfico de productos agroalimentarios, con importantes descargas de grano para la industria de piensos ganaderos. Los buques ro-ro, de los que pueden bajar y subir vehículos, apenas sumaron tres. Solo llegó un portacontenedores, y 47 barcos se clasifican como «otros buques», sin más detalles.