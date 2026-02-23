El Agra do Orzán de A Coruña estrena un programa provincial para explicar ChatGTP en los institutos
La Diputación y el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (Citic) de la Universidade da Coruña inauguraron este lunes, en el instituto coruñés Agra do Orzán, un programa de formación en inteligencia artificial (IA) generativa en los insittutos de la provincia. La iniciativa, en cuya presentación estuvo también presente la concejala Yoya Neira, explica el funcionamiento de herramientas como como ChatGPT, Gemini o HuggingChat y fomenta una «reflexión crítica» sobre su empleo ético.
