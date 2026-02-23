El alza de precios dispara la hipoteca media de A Coruña hasta su máximo importe, superando las cifras de la burbuja

Ni siquiera en los años de la burbuja inmobiliaria las hipotecas habían sido tan elevadas como ahora. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las hipotecas firmadas sobre viviendas en la provincia de A Coruña en 2025 superaron, de media, los 124.000 euros, la cifra más elevada desde que se empezaron a dar datos en 2003, y resultado de nueve años de subidas ininterrumpidas: en 2016, el valor promedio era de poco más de 96.100 euros. El incremento del precio de la vivienda se refleja en los préstamos, y las inmobiliarias coruñesas explican que, en la ciudad, el importe medio es superior. «Creo que, en los últimos tiempos, no he tenido una hipoteca por menos de 150.000 euros, y en viviendas unifamiliares de las afueras hay bastantes de 200.000 euros para arriba», resumen en Rua Inmobiliaria.

Desde este negocio coruñés señalan que hay «bastantes» casos en los que los bancos están prestando el 90% del valor de tasación del piso a adquirir, si bien esto está limitado a gente «que tiene buen perfil, ahorro, ciertas garantías». La ley marca un límite máximo del 80% con carácter general, si bien en algunos casos se puede llegar al 95%. En Rua Inmobiliaria explican que hay algún caso de compradores que pagan a tocateja, pero que «la mayoría se hipotecan».

Y los datos del INE muestran que las hipotecas están en alza, si bien aún no han llegado a las cifras de la burbuja, cuando en la provincia de A Coruña había más de 15.000 anuales. En 2025 fueron unas 9.200, que aún así es el dato más alto desde 2010 y duplica a las cifras de hace una década: en 2016 fueron poco más de 4.400. «El que compraba en efectivo ha desaparecido con el incremento de precios, y con la zona tensionada» que se ha declarado en A Coruña e impide subir los precios de alquiler, afirman desde Ático Inmobiliaria, y la adquisión por parte de inversores «ha caído muchísimo».

Fuentes del establecimiento coruñés añaden que las operaciones hipotecarias están congelándose ahora en la ciudad están bajando por la «falta de oferta». Por el momento, el INE todavía no ha publicado los datos de hipotecas firmadas en enero. La hipoteca tipo, siempre según Ático Inmobiliaria, suele estar en torno al 80% del valor de tasación, señalan desde esta inmobiliaria, cifras semejantes a las de la burbuja.

En Será por Casas, sin embargo, creen que ahora los bancos están siendo más conservadores. «En 2007 se metía en la hipoteca la totalidad del piso, el coche y la reforma», bromean fuentes de la inmobiliaria. En 2007, de hecho, el importe medio de las hipotecas se acercó a los 122.800 euros. Ahora hay algunas entidades bancarias que no están pasando del límite del 80%, señalan, porque sufrieron sanciones por rebasar los topes legales, aunque en «prácticamente todas» se puede conseguir financiación hasta el 90% del piso «dependiendo del perfil del cliente».

Bajada del pago en efectivo

Aún así, la inmobiliaria indica que las operaciones suelen estar en el «terreno intermedio», sin recurrir al máximo de la financiación ni pagar a tocateja. Y hasta hace poco, señalan desde Será por Casas, se daba el caso contrario. «Durante varios años seguidos, la mayor parte de las operaciones se hacían en efectivo, sin pasar por el banco», valoran desde este negocio, y este era el caso todavía en 2024. Ele ejercicio pasado «hubo un gran incremento de financiación, pero con gran aportación por parte del cliente».

La explicación, siempre de acuerdo con la inmobiliaria coruñesa, es que en 2025 la compra por parte de inversores «se retrajo un poco» y las compraventas se enfocaron a la adquisición de primera vivienda, para vivir y no para alquilar o invertir. Pero, insisten desde Será por Casas, «está comprando quien dispone de ahorro y apoyo familiar», pues la subida de precios «ha puesto en jaque a muchos jóvenes que pretendían comprar y no pueden, pues el ahorro que tenían ha dejado de ser suficiente».