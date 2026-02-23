Los bomberos de A Coruña apagan un incendio en un piso de Monasterio de Bergondo

Los bomberos de A Coruña acudieron anoche a la calle Monasterio de Bergondo, en O Ventorrillo, para apagar un incendio tras recibir varias alertas que avisaban de que salían llamas por la ventana de un piso. Ocurrió este domingo alrededor de las 22.40 horas y al lugar del incendio acudieron tres dotaciones de los bomberos con un total de diez efectivos.

Las llamadas que alertaron a los servicios de emergencias por este incendio en la calle Monasterio de Bergondo relataban que salían llamas por una ventana. A su llegada, la inquilina de la vivienda ya había sido localizada por la Policía Nacional y se encontraba en el lugar con las llaves para acceder a la vivienda afectada por el fuego. Los bomberos aplicaron agua con manguera hasta llegar al cuarto donde se localizaban las llamas, que tenía la puerta cerrada, lo que evitó que el incendio causara daños en el resto del piso, según explican los servicios de emergencias en el parte de esta intervención.

Los bomberos extinguieron el foco del fuego, en un colchón con manta eléctrica, primero con extintor y posteriormente con unos cien litros de agua. A continuación los efectivos de emergencias ventilaron la vivienda, que según detallan quedó habitable con excepción de la habitación afectada por el fuego. Al lugar del incendio, además de los bomberos y de agentes de la Policía Nacional, acudieron efectivos del 061 aunque no fue necesaria ninguna atención sanitaria, según informan los bomberos.