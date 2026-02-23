La diseñadora de moda Anna Sui dará una charla en la Fundación de Marta Ortega en A Coruña
Conversará con la productora Eileen Gallagher y firmará ejemplares de su libro 'The nineties x Anna Sui'
EFE
La diseñadora de moda Anna Sui visitará A Coruña para participar en una charla en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), donde firmará ejemplares de su libro 'The nineties x Anna Sui'. La fundación ha anunciado este lunes la visita de Sui, que será el lunes 2 de marzo en el centro MOP en el muelle de Batería, donde conversará con la productora Eileen Gallagher.
Anna Sui es, desde su debut en la pasarela en 1991, una de las diseñadoras de moda más reconocidas de Nueva York. Destacan sus icónicas colecciones inspiradas en el espíritu hippie y el grunge y sus adorados vestidos baby-doll, que definieron la moda de los años noventa.
Dado el aforo limitado del espacio donde se desarrollará la conversación (200 personas), la asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (una por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP.
Las invitaciones estarán disponibles a partir de este martes 24 de febrero a las 11 de la mañana y, junto con la descarga de cada entrada, se ofrecerá la posibilidad de reservar uno de los 100 ejemplares del libro 'The Nineties x Anna Sui' (Rizzoli, 2025) que la diseñadora firmará al finalizar el evento.
