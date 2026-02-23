El dragado de la ría de O Burgo gana el premio a la mejor obra de ingeniería de Galicia

El dragado ambiental de la ría de O Burgo ha sido seleccionado como la mejor obra de ingeniería de Galicia entre 2024 y 2025. El jurado del XIV Premio San Telmo, reunido este lunes en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha acordado distinguir el trabajo promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y ejecutado por la UTE O Burgo (Acciona – MAB). La instalación de una pasarela y ascensor urbano HALO, una obra promovida por el Ayuntamiento de Vigo, ha recibido un premio accésit, al igual que el enlace de Melide y Palas de Rei de la autovía Lugo – Santiago (A54), promovida por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

En esta edición, se han presentado a concurso un total de ocho obras de ingeniería, lo que supone el récord del certamen, y es la primera vez que alumnos de la ETS de Ingeniería de A Coruña participan como jurado.La plaza de Lugo de A Coruña acogerá del 3 al 11 de marzo una exposición con los participantes en esta convocatoria y con los ganadores de ediciones anteriores.

“Para todo el equipo supone un reconocimiento a una obra de carácter medioambiental, modelo de ingeniería del siglo XXI”, comentó el director de las obras de dragado de la ría, Carlos Gil. Destacó que se trata de la primera vez que se realiza una actuación de este tipo en España, con confinamiento con geotubos de los materiales contaminados.

Obra innovadora en España y en Europa

En la ría de O Burgo, el pulmón verde costero del área metropolitana, confluyen los términos municipales de A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros. La zona ha sido receptora durante años de numerosos vertidos que deterioraron la calidad de sus aguas y crearon una capa de sedimentos contaminantes procedentes de vertidos industriales y urbanos. El saneamiento ha sido una demanda vecinal que ocasionó la redacción del proyecto y dieron paso a una nueva realidad para el paseo marítimo.

El proyecto de dragado de 662.488 m3 en la ría, con una inversión total aproximada de 41,5 millones de euros, consistió en la retirada de los materiales contaminados de los fondos de la ría y su restitución parcial por sedimentos libres de contaminación. Los trabajos permitieron mejorar la calidad de las aguas y de los fondos de la ría, lo que ha favorecido la recuperación, productividad y calidad de los bancos marisqueros, además de potenciar los usos lúdico-recreativos.

La obra ha estado condicionada por la retirada de sedimentos contaminados, una capa de unos 50 cm, para reponerlos con sedimento limpio. Al ser una ría cerrada con poco calado y sometida a grandes mareas, el riesgo de dispersión de contaminación supuso mayor complejidad. Los ingenieros señalan como grandes condicionantes ambientales de la obra, la gran riqueza de avifauna invernante en una ría donde también el marisqueo supone una importante actividad socioeconómica.

Destacan la incorporación de soluciones innovadoras, el impacto social y ambiental y el cumplimiento de requisitos de calidad y de plazos para convertirlo en “uno de los proyectos regenerativos más representativos de España”.

Noticias relacionadas

También la reurbanización de San Andrés y la depresión de la carretera en A Pasaxe (AC-12) han sido los proyectos de A Coruña presentados a esta edición del Premio San Telmo que otorgan los ingenieros de Caminos de Galicia.