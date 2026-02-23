El edil de Urbanismo repasa el diseño de A Coruña en los años 60
El concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, presentó este lunes a las 19.00 horas su libro A Coruña y el Plan General de 1967 en la librería Hoboken. La obra repasa el proyecto de diseño urbano de la ciudad, que, en palabras del edil, fue «el primero en definir y proyectar fuera de su propio término municipal». En la época se hablaba de que el municipio tuviese 500.000 vecinos en el año 2000.
