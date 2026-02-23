Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hipoteca en máximos en A CoruñaPisos desde 243.000 euros en un edificio diseñado por Antonio TenreiroLa Coruña que no fueEncierro de trabajadores del programa Lecer en María PitaLa vida para el Deportivo sin YeremayCampaña para frenar los excesos del ocio nocturnoBrote de viruela del mono: ya hay 15 afectadosEl dragado de la ría, mejor obra de ingeniería de Galicia
instagramlinkedin

El edil de Urbanismo repasa el diseño de A Coruña en los años 60

Díaz Gallego (2º por la izquierda), en la presentación de su libro.

Díaz Gallego (2º por la izquierda), en la presentación de su libro. / CASTELEIRO

RAC

El concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, presentó este lunes a las 19.00 horas su libro A Coruña y el Plan General de 1967 en la librería Hoboken. La obra repasa el proyecto de diseño urbano de la ciudad, que, en palabras del edil, fue «el primero en definir y proyectar fuera de su propio término municipal». En la época se hablaba de que el municipio tuviese 500.000 vecinos en el año 2000.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
  2. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
  3. 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
  4. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  5. El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
  6. El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral
  7. El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
  8. Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro

Trabajadores del programa Lecer se encierran en el Ayuntamiento de A Coruña: "Es hartazgo y necesidad de trabajar"

Trabajadores del programa Lecer se encierran en el Ayuntamiento de A Coruña: "Es hartazgo y necesidad de trabajar"

Los visados para construir nuevos pisos en A Coruña cayeron un 28% en 2025

Los visados para construir nuevos pisos en A Coruña cayeron un 28% en 2025

Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: arranca el retranqueo del muro de Defensa

Poesía, canto e teatro para honrar na Coruña a Rosalía de Castro no seu día

Poesía, canto e teatro para honrar na Coruña a Rosalía de Castro no seu día

El edil de Urbanismo repasa el diseño de A Coruña en los años 60

El edil de Urbanismo repasa el diseño de A Coruña en los años 60

El Agra do Orzán de A Coruña estrena un programa provincial para explicar ChatGTP en los institutos

El Agra do Orzán de A Coruña estrena un programa provincial para explicar ChatGTP en los institutos

Los mariscadores de A Coruña extraen almeja reloj contaminada de los bancos de O Parrote

Los mariscadores de A Coruña extraen almeja reloj contaminada de los bancos de O Parrote

El brote de viruela del mono suma ya 15 afectados en Galicia: la mayoría, en A Coruña

El brote de viruela del mono suma ya 15 afectados en Galicia: la mayoría, en A Coruña
Tracking Pixel Contents