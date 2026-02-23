¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 23 de febrero

Recorrido por el poemario ‘Alas de serpe’

19.00 horas. La asociación de vecinos de Oza organiza en la biblioteca del Fórum Metropolitano un recorrido por el poemario Alas de serpe, de Sol Mariño.

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

Presentación del libro ‘Eclipses’

20.00 horas. El científico Moncho Núñez presenta su nueva obra, Eclipses, donde explora la historia de este fenómeno. Intervendrá el astrónomo Borja Tosar.

Sporting Club Casino (Real, 83)