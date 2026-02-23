Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 23 de febrero

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Ramón Núñez Centella con su libro en la plaza de Lugo

Ramón Núñez Centella con su libro en la plaza de Lugo / Casteleiro / "CASTELEIRO; Casteleiro/Roller Agencia"

RAC

Recorrido por el poemario ‘Alas de serpe’

19.00 horas. La asociación de vecinos de Oza organiza en la biblioteca del Fórum Metropolitano un recorrido por el poemario Alas de serpe, de Sol Mariño.

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

Presentación del libro ‘Eclipses’

20.00 horas. El científico Moncho Núñez presenta su nueva obra, Eclipses, donde explora la historia de este fenómeno. Intervendrá el astrónomo Borja Tosar.

Noticias relacionadas

Sporting Club Casino (Real, 83)

