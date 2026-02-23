La niebla causa desvíos y cancelaciones en el aeropuerto de A Coruña

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha registrado este lunes varios desvíos de vuelos y cancelaciones por "meteorología adversa", han confirmado a Europa Press desde Aena. Esto después de que a primera hora de la mañana se registrase una espesa niebla que cubrió todo el entorno durante varias horas.

Según han precisado, un vuelo de Vueling, con ruta Barcelona-A Coruña, se ha tenido que desviar a Santiago. "Su vuelo asociado se ha cancelado, con salida prevista desde la capital gallega", apuntaron desde Aena aunque por parte de la compañía se ha concretado que el vuelo de vuelta sí voló, "desde Santiago en lugar desde a A Coruña". Y es que Vueling ha especificado que no hubo "cancelaciones". "El vuelo ha viajado desde Santiago, los pasajeros han ido en bus para poder salir", han señalado.

Por otra prte, desde Aena se ha indicado que otro vuelo de Air Europa, con ruta Madrid-A Coruña, "se ha desviado a Madrid de nuevo". "Su vuelo asociado se ha cancelado", han indicado respecto a los que tenían que operar desde el aeropuerto coruñés.

A su vez, otro vuelo de Iberia, "con ruta Madrid-A Coruña, se ha desviado a Santiago. Mientras, su vuelo asociado se ha cancelado", han añadido sobre la misma situación.