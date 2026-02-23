Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: arranca el retranqueo del muro de Defensa

Las máquinas y los operarios ya trabajan en la zona del muro del Ministerio de Defensa de la antigua fábrica de armas. La actuación forma parte de la ampliación de Alfonso Molina. El plan es derribar el muro para volver a levantarlo y así ganar espacio y ampliar el arcén de la avenida. Para ello se expropió a Defensa una franja de ocho metros del cierre.

El cambio que se producirá enfrente de la Coca-Cola será que los vehículos que vengan de A Pasaxe en dirección a Matogrande, circularán pegados al muro de la fábrica de armas sin necesidad de cambiarse de carril. Con esta reducción de los trenzados se prevé que se mejore la seguridad vial en la zona.

Parte del muro ya se encuentra derribado y la zona está acordonada. Así ha quedado visible un espacio que en los años 50 se utilizó como campo de tiro.

Antiguo campo de tiro en la fábrica de armas / Casteleiro

Es un nuevo paso en la obra de Alfonso Molina, que avanza más lento de lo esperado. Tras la adjudicación del proyecto a la empresa Copisa por 18,3 millones de euros, el 10 de enero de 2024 se rubricó el documento que hacía posible al día siguiente el comienzo de los trabajos. Por ahora apenas se han visto grandes avances, salvo cortes de tráfico para trabajar en reposición de una tubería.

A principios del pasado noviembre, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, admitió la existencia de demoras en las obras y anunció que "en breve" se fijaría un nuevo calendario, pero no ha trascendido ninguna actualización de los plazos de las obras.

Noticias relacionadas

El proyecto prevé la ampliación en dos carriles la calzada actual para que cuente con cuatro en cada sentido, un enlace en Ponte da Pedra hacia Matogrande en sentido de salida, la reforma de la conexión con Pocomaco y Matogrande y dos nuevas pasarelas peatonales.