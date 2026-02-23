De París a A Coruña, el taller de tapicería artesanal donde renacen los muebles

Estelle no siempre fue tapicera. Antes su vida transcurría en París, donde trabajaba como ingeniera ambiental en el sector público. Una labor que con el paso del tiempo comenzó a resultarle ajena a sus inquietudes creativas. Porque el quehacer manual la llamaba desde siempre. Su padre era ebanista, así que la transformación de la madera la había vivido desde niña. Aunque la carpintería fue la antesala, pronto descubrió que la tapicería era el oficio «total» que buscaba. «Hay que conocer los tipos de muebles antiguos, la restauración, la decoración con telas, saber de costura… Se aplican técnicas diferentes así que es una labor muy completa», dice Bisson.

Trabajó varios meses con un tapicero en Francia, luego realizó una formación en la École Boulle de artes y oficios de París y después vino la práctica en el día a día con veteranos maestros. Así fue forjando trayectoria y conocimientos para el que sería su propio proyecto. La vida y la familia la trajeron a A Coruña, donde en 2021 abrió su taller de tapicería artesanal –y decoración– en el número 14 de Costa da Unión.

Así trabaja Estelle Bisson, la artesana que está detrás del Atelier Estelle B. de A Coruña / LOC

La tapicería tradicional es un trabajo minucioso, «que exige paciencia, técnica y savoir-faire. Este proceso garantiza una vida de al menos cuarenta años al asiento, hecho con materiales 100% naturales», explica. Todo empieza por el desmontaje del tapizado anterior, se quitan la tela y el antiguo relleno dejando solo el armazón de madera. Después de diferentes pasos –en el que entran cinchas, muelles, cuerdas de yute, arpillera, cosido y más– llega el toque final de distinción con la elección de la tela y el acabado –pasamanería, tachuelas, flecos…– que permite personalizar el mueble tapizado y da un toque único a cada pieza.

Estelle realiza todo tipo de trabajos, desde restauraciones de muebles que le llevan los clientes –sillas de los años cincuenta, butacas de estilo colonial, sillas y butacas de estilo Louis XIII…– a obra propia que puede personalizar al gusto de cada usuario.

Al poco tiempo de abrir su tienda coruñesa, empezó a dar clases en el arte de tapizar. La formación es otra importante parte de su labor, ya que se trata de un oficio con escaso relevo generacional. Fue una de las docentes participantes en el programa «Aprender da tradición. Oficios e técnicas», con el objetivo de atraer nuevos talentos a esta artesanía tradicional. Sus trabajos pueden verse en atelierestelleb.com y en las redes sociales.