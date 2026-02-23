Poesía, canto e teatro para honrar na Coruña a Rosalía de Castro no seu día
Este luns, no Día de Rosalía de Castro, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) organizou ante o teatro coruñés que leva o nome da escritora a lectura do Manifesto da asociación por Beatriz Maceda Abeleira, cunha posterior recitación pública da obra de Rosalía. O acto contou tamén con música do grupo de Cantos de Taberna da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e coa actuación do grupo de teatro Noite Bohemia.
