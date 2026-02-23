El precio de veranear cerca de Riazor en A Coruña: apartamentos de 2.300 a 7.000 euros

Pasar el verano junto al mar no es para todos los bolsillos. A Coruña puede ser un destino ideal para los que buscan escapar de las altas temperaturas pero quieren tener la playa cerca y disfrutar de eventos culturales como los conciertos de las fiestas de María Pita, que se extienden durante todo agosto. El precio de un apartamento para ese mes parte de los 2.300 euros y alcanza los 7.000. Según la herramienta Guest Favorites de Airbnb, A Coruña tiene alrededor de 500 anuncios de alquiler vacacional, aunque para temporada alta la oferta ya es limitada. Las reservas se suelen cerrar de un año a otro.

En los meses de verano, el precio medio oscila entre los 105 y los 120 euros por noche. Sin embargo, la cifra se dispara si el alojamiento está junto al mar, en una zona privilegiada o tiene varios dormitorios. Basta con hacer una búsqueda en Airbnb para comprobarlo. Un apartamento para una familia con vistas a la playa de Riazor cuesta 5.000 euros del 1 al 31 de agosto. Pero la cuenta crece si se elige un alojamiento en la Marina o los Cantones. E incluso hay opciones en Monte Alto o San Nicolás por 10.000 euros. Los precios pueden disminuir un poco si la reserva se hace para julio, pero nada baja de los 2.400 euros para dos personas.

En todo caso se trata de pisos o apartamentos. Para encontrar casas unifamiliares, chalets o villas hay que orientar la búsqueda hacia otras zonas fuera de la ciudad, como Oleiros o Miño. Aquí la oferta también está bajo mínimos, aunque todavía quedan cuatro meses para llegar a junio. Hay quien hace las reservas a un año vista. E incluso algunos alojamientos ni siquiera pasan por plataformas, sino que el contrato se cierra de tú a tú. Hay un anuncio de una casa con piscina y cuatro dormitorios por 9.500 euros. Incluso un apartamento de diseño cerca de Santa Cruz por 19.000 euros todo agosto.

En Miño se pueden encontrar todavía ofertas con precios que van de los 3.800 a los 9.000 euros, aunque si se quiere (y puede) más lujo hay disponible una casa con piscina junto a O Pedrido por 14.000 euros. De todos modos, en Airbnb apenas aparecen diez alojamientos entre Oleiros y Miño, cuando ambos suman 169 anuncios, según Guest Favorites.

Freno a las viviendas de uso turístico

A Coruña cuenta, según los últimos datos de la Xunta, con 1.340 pisos turísticos, cuando en 2020 eran 416. Un incremento desmesurado que empezó a tener freno hace unos meses, cuando se aprobó la ordenanza que regula este tipo de alojamientos, que solo permite que se sitúen en bajos, primeros pisos y edificios enteros. Según afirmó en diciembre el edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, de los pisos existentes 747 no cumplen los requisitos para estar abiertos. Sobre esto, el Ayuntamiento anunció que llevará a cabo una campaña de inspección. De hecho, en los últimos meses ya se procedió a la clausura de algunas viviendas de uso turístico (VUT) que no cumplen la norma.

Aunque los números son elevados, hay otros municipios de Galicia que se sitúan por delante de A Coruña. El caso de Sanxenxo es especialmente llamativo, pues cuenta con 3.227 pisos turísticos. Por detrás se sitúa Vigo, que tiene 2.078. El Concello vigués está siguiendo el ejemplo de A Coruña, y esta semana dará un paso adelante para aprobar su propia ordenanza y permitir las VUT en edificios completos o en plantas bajas o altas con independencia funcional, es decir, con acceso independiente y sin viviendas residenciales en las plantas inmediatamente inferiores.