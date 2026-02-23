El puerto de A Coruña estrena una Biblioteca Digital con contenidos de consulta y descarga gratuita

Las publicaciones editadas por el puerto de A Coruña han sido reunidas para su consulta y descarga gratuita en una Biblioteca Digital disponible a través de la web de la institución. Toda la documentación ha sido reorganizada en secciones con el objetivo de facilitar su localización y consulta: publicaciones y libros, la serie ‘cuadernos del puerto’, memorias anuales, folletos comerciales, material para visitas escolares y tabla de mareas.

La Autoridad Portuaria avanza que el espacio se seguirá ampliando en los próximos meses y se incorporarán nuevas publicaciones como materiales históricos y documentos antiguos de interés, entre los que se incluyen libros vinculados a la historia del puerto.

La nueva Biblioteca Digital se integra en la web corporativa estrenada a finales de 2024, con la reordenación de sus contenidos y un diseño visual e intuitivo para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios.