El puerto de A Coruña estrena una Biblioteca Digital con contenidos de consulta y descarga gratuita
En los próximos meses se incorporarán nuevas publicaciones como documentos y libros vinculados a la historia del puerto
Las publicaciones editadas por el puerto de A Coruña han sido reunidas para su consulta y descarga gratuita en una Biblioteca Digital disponible a través de la web de la institución. Toda la documentación ha sido reorganizada en secciones con el objetivo de facilitar su localización y consulta: publicaciones y libros, la serie ‘cuadernos del puerto’, memorias anuales, folletos comerciales, material para visitas escolares y tabla de mareas.
La Autoridad Portuaria avanza que el espacio se seguirá ampliando en los próximos meses y se incorporarán nuevas publicaciones como materiales históricos y documentos antiguos de interés, entre los que se incluyen libros vinculados a la historia del puerto.
La nueva Biblioteca Digital se integra en la web corporativa estrenada a finales de 2024, con la reordenación de sus contenidos y un diseño visual e intuitivo para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios.
