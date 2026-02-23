El tiburón 'Gaston' cumple 20 años en A Coruña

Gaston, el tiburón toro que es una de las estrellas del Aquarium Finisterra de A Coruña, está de celebración. Este martes 24 de febrero se cumplen justo 20 años de su llegada a la ciudad, procedente de Francia, en concreto del acuario de la localidad gala de Brest, en la Bretaña francesa. Desde entonces vive en el tanque más grande de la instalación coruñesa, en la sala Nautilus, junto con otras especies de tiburones y de grandes peces atlánticos, y desde el principio ha sido uno de los principales reclamos del Aquarium Finisterrae, además de ser uno de los animales más populares entre los coruñeses asiduos del museo y también para los turistas que visitan la instalación.

El Concello recuerda en una nota informativa que Gastón nació "en las frías aguas de la costa sudafricana" y que, cuando fue capturado, tenía unos tres años. Entonces medía 180 centímetros y pesaba 50 kilos. Primero fue trasladado al Oceanópolis de Brest, donde permaneció varios años en compañía de otros ejemplares de su misma especie, hasta que "la convivencia se volvió muy difícil, ya que se peleaban frecuentemente e incluso llegaron a hacerse heridas y cortes en la piel". El personal cuidador decidió entonces que "había que trasladarlo" y fue entonces cuando viajó hasta a A Coruña. "Tras llegar al Aquarium Finisterrae —para entonces medía 3 metros y pesaba 120 kilos— permaneció en cuarentena durante varias semanas y se adaptó a la temperatura de las aguas atlánticas, pues venía de un tanque tropical", explica el Concello.

Gastón, tras un período de adaptación, empezó a comer con normalidad y enseguida se adaptó con éxito a su nuevo hábitat en el acuario coruñés. "Ganó 20 kilos, señal de que el proceso de adaptación había transcurrido con éxito, por lo que se pudo incorporar al tanque de la sala Nautilus, donde continúa tras 20 años", añade la nota informativa.

La alcaldesa, Inés Rey, ha declarado --con motivo de la celebración de los 20 años del tiburón en A Coruña-- que “Gastón es uno de los principales reclamos de nuestro Aquarium y no hay joven de A Coruña que no lo conozca". La regidora destacó además la importante labor que desarrolla el Aquarium --que pertenece a la red de museos científicos de A Coruña-- desde su fundación para "difundir el conocimiento científico del medio marino".