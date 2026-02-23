El tiempo en A Coruña según la Aemet: la última semana de febrero arranca todavía sin lluvia

A Coruña inicia la última semana de febrero sin lluvias. Este lunes 23 de febrero ni la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ni Meteogalicia esperan precipitaciones en la ciudad, que suma ya cuatro jornadas sin chubascos. Y serán casi cinco los días sin paraguas en el área coruñesa, puesto que mañana martes, día 24, tampoco se espera que llueva al menos hasta el final de la jornada, con lo que serán prácticamente cinco días consecutivos sin que caiga ni una gota después de un mes y medio de aguaceros por el tren de borrascas y temporales que ha afectado a las cuatro provincias gallegas en el arranque de 2026.

Hoy Galicia continúa bajo la influencia de las altas presiones, así que los pronósticos de la Aemet y de Meteogalicia hablan de una jornada de lunes con alternancia de nubes y claros, previsiblemente con nubosidad escasa y con tiempo estable y seco. Aumenta, eso sí, la oscilación térmica, con temperaturas más frescas fuera de las horas centrales del día y con valores primaverales a mediodía: los termómetros en A Coruña se moverán este lunes entre los 6 grados de mínima y los 19 de máxima, así que las primeras y las últimas horas del día serán frescas pero el sol calentará en la franja horaria desde media mañana hasta media tarde.

Cargando previsión del tiempo...

Y mañana martes previsiblemente tampoco lloverá, por lo menos hasta el final de la jornada. Aemet y Meteogalicia pronostican para este 24 de febrero un día con aumento de la nubosidad, pero sin lluvias hasta la noche, así que A Coruña encadenará, con este día, casi cinco jornadas completas sin abrir los paraguas. Sí se esperan cielos más cubiertos y nubes más compactas que los días anteriores en esta tregua sin lluvias, pero a cambio los termómetros se moverán en temperaturas suaves, con 10 grados de mínima y 16 de máxima.

El tiempo en A Coruña para la recta final de febrero

A partir del miércoles se debilita la influencia del anticiclón en Galicia y volverá a imponerse una situación de inestabilidad atmosférica, con un aumento de las probabilidades de lluvia durante la jornada del 25 de marzo, aunque con algunas variaciones a lo largo de los días siguientes, puesto que el jueves día 26 decae la probabilidad de lluvia pero a partir de ahí se incrementa la influencia de las bajas presiones, por el acercamiento de nuevas borrascas que llegarán con frentes lluviosos de cara a las jornadas del viernes 27 y el sábado 28 --aunque sin descartar la apertura de algunos claros--, así que febrero se despedirá con algunos chubascos.

Noticias relacionadas

¿Y cómo comenzará el mes de marzo? Pues el avance de los pronósticos de la Aemet no llega todavía hasta el domingo día 1 pero Meteogalicia sí adelanta ya que posiblemente el mes de marzo arranque este domingo con una nueva tregua de tiempo más estable y con baja probabilidad de lluvias, aunque ya para el lunes día 2 se incrementaría la concurrencia de precipitaciones. Habrá que esperar, no obstante, a comprobar cómo evolucionan las previsiones meteorológicas durante los próximos días para ver cómo se concretan estos pronósticos. Más información.