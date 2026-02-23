Trabajadores del programa Lecer se encierran en el Ayuntamiento de A Coruña: "Es hartazgo y necesidad de trabajar"
Exigen reunirse con el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, porque nadie confirma que los talleres vayan a empezar en marzo
Casi una veintena de trabajadores del programa Lecer se han encerrado este lunes en la sala de exposiciones del ayuntamiento de A Coruña para reclamar una solución a su situación laboral. Las actividades en el Fórum Metropolitano y el Ágora deberían haberse retomado este mes, pero la empresa concesionaria no puso el programa en marcha y, además, debe a los empleados parte de su salario. Ante esto, el Concello optó por asumir los pagos y ceder el contrato a otra compañía. Sin embargo, el enfado de la plantilla continúa, pues nadie aclara cuándo se van a retomar los talleres. "Es hartazgo y necesidad de querer trabajar", manifiesta Bea Álvarez, una de las trabajadoras que se ha encerrado en María Pita.
Desvela que están "esperando en la sala de exposiciones por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro" para ver si tiene "la dignidad" de recibir a los afectados. "No nos dice ni una sola verdad. El viernes empezaron a pagar las deudas, pero algunos compañeros no tienen comunicación del Concello. Es muy triste", expone.
La empleada del programa Lecer lamenta que ya perdieron febrero porque las actividades aún no se han recuperado. Y nadie confirma cuándo será. "No se sabe nada. En marzo no va a haber talleres", señala.
Parte de la plantilla se encuentra ahora en María Pita a la espera de Gonzalo Castro, quien no se comunica con los trabajadores "desde el 5 de febrero". "Dieciocho días sin hablarnos. Nos parece muy grave", insiste.
La idea, si el edil no aparece, es no moverse del ayuntamiento. "Si tenemos que pasar la noche aquí, la pasamos", concluye.
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro