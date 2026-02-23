Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajadores del programa Lecer se encierran en el Ayuntamiento de A Coruña: "Es hartazgo y necesidad de trabajar"

Exigen reunirse con el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, porque nadie confirma que los talleres vayan a empezar en marzo

Encierro en el Ayuntamiento de trabajadores de los servicios culturales del programa Lecer.

Encierro en el Ayuntamiento de trabajadores de los servicios culturales del programa Lecer. / Carlos Pardellas

Ana Carro

Enrique Carballo

A Coruña

Casi una veintena de trabajadores del programa Lecer se han encerrado este lunes en la sala de exposiciones del ayuntamiento de A Coruña para reclamar una solución a su situación laboral. Las actividades en el Fórum Metropolitano y el Ágora deberían haberse retomado este mes, pero la empresa concesionaria no puso el programa en marcha y, además, debe a los empleados parte de su salario. Ante esto, el Concello optó por asumir los pagos y ceder el contrato a otra compañía. Sin embargo, el enfado de la plantilla continúa, pues nadie aclara cuándo se van a retomar los talleres. "Es hartazgo y necesidad de querer trabajar", manifiesta Bea Álvarez, una de las trabajadoras que se ha encerrado en María Pita.

Desvela que están "esperando en la sala de exposiciones por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro" para ver si tiene "la dignidad" de recibir a los afectados. "No nos dice ni una sola verdad. El viernes empezaron a pagar las deudas, pero algunos compañeros no tienen comunicación del Concello. Es muy triste", expone.

La empleada del programa Lecer lamenta que ya perdieron febrero porque las actividades aún no se han recuperado. Y nadie confirma cuándo será. "No se sabe nada. En marzo no va a haber talleres", señala.

Parte de la plantilla se encuentra ahora en María Pita a la espera de Gonzalo Castro, quien no se comunica con los trabajadores "desde el 5 de febrero". "Dieciocho días sin hablarnos. Nos parece muy grave", insiste.

La idea, si el edil no aparece, es no moverse del ayuntamiento. "Si tenemos que pasar la noche aquí, la pasamos", concluye.

