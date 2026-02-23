Cruzar el mundo por un autógrafo: la mercería coruñesa que traspasa fronteras

A Coruña tiene muchos atractivos turísticos que conquistan a los visitantes. La Torre de Hércules y sus tesoros escondidos son un imprescindible en cualquier ruta, así como las galerías de la Marina o las espectaculares vistas desde el Monte de San Pedro.

Sin embargo, más allá de sus puntos monumentales, la ciudad también ha sabido ganarse el corazón de los foráneos a golpe de negocio local. Tanto que hay quien viaja expresamente a A Coruña solo para verlos, como hizo el pasado fin de semana Miroslava Silva.

La joven mexicana, conocida en redes como @miros.silvaa, se desplazó desde "el otro lado del mundo" hasta la urbe con un único objetivo: ir La Crisálida a por la firma de su propietario. "Solamente vine por un autógrafo para mi mamá, a ver si logramos conseguirlo", explicaba en sus redes sociales, en las que compartió su aventura visitando "la mercería más famosa del mundo".

Un viaje kilométrico por una firma de La Crisálida

Miroslava Silva es una buena conocedora de A Coruña. Ya ha estado varias veces en la ciudad y también en otros puntos de Galicia, como Vigo. Esta vez, sin embargo, el objetivo del viaje era única y exclusivamente conseguir el autógrafo de Ramón Santos. Se trata del dueño de La Crisálida, una histórica mercería de la calle San Andrés, que cuenta con numerosos adeptos en México gracias a su actividad en redes, donde le siguen más de dos millones de personas.

"Mucha gente en México me ha dicho que sigue la cuenta, pero no sabe dónde está. Y está aquí, en España, en Galicia", explicaba la joven, mientras se recreaba en las coloridas bobinas de hilos del establecimiento, "acomodados como arcoíris".

En las manos, llevaba el objeto que había instigado su largo viaje: Entre botones e hilos, la obra que Santos publicó en 2025 sobre su experiencia en la mercería, y que Silva le había regalado a su madre. "Hace un mes o mes y medio le compré este libro a mi mami, pero no estaba la persona que queríamos para el autógrafo. Hoy vine a esta aventura, a ver si logramos conseguirlo. Espero de verdad que estén disponibles", comentaba la joven, esperanzada.

El azar quiso que la suerte le sonriera y que Santos estuviera ese día tras el mostrador. El propietario de la tienda de costura le dedicó el libro a la afortunada, mientras que la creadora de contenido celebraba su victoria. "Al final se logró, pude conseguir el autógrafo para mi mamá", dijo con una sonrisa.

Casi una década triunfando en San Andrés

Desde que reabrió la mercería en 2019, el dueño de La Crisálida ha tenido que acostumbrarse a la popularidad y a las visitas internacionales. Esta misma mañana, el local recibía otra desde México: Leslie Salinas y su pareja, dos jóvenes directamente llegados desde Monterrey con los que Santos aprovechaba para agradecer en redes "todo el cariño" que recibe "diariamente desde tierras mexicanas".

El motivo de este auge es, sobre todo, los vídeos que el propietario comparte sobre su antiguo establecimiento, que le han valido numerosos seguidores y una buena afluencia de clientes. Desde todas partes de la ciudad —e incluso del mundo—, aterrizan en el negocio cientos de personas en busca de las lanas, agujas, bastidores y botones vintage que despacha y que acaban formando parte de hermosos proyectos artesanos.

Al igual que Silva, muchos aprovechan sus compras para llevar el libro y conseguir un autógrafo de su autor. Precisamente hace unas semanas, Santos compartía un vídeo firmando varios de estos ejemplares, que se habían agotado después de las fiestas navideñas.

En ellos, se narra la historia de La Crisálida, nacida en 1942 y atravesada por "décadas de cambios, personas y decisiones". Según indica el escritor y actual propietario del local, se trata de "un relato honesto, de hechos reales, de memoria" y "de todo lo que hemos construido" en este emblemático negocio, un bastión de las labores que ha sabido reinventarse sin perder la conexión con su pasado.